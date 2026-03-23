Wybuch na stacji paliw w Katowicach. Dwie osoby trafiły do szpitala

Martyna Urban
2026-03-23 15:32

Dramatyczne sceny rozegrały się na stacji paliw w Katowicach. W trakcie naprawy zbiornika z gazem nastąpiła potężna eksplozja, która raniła dwóch pracowników. W akcji ratunkowej wziął udział helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz liczne zastępy straży pożarnej.

Eksplozja na stacji paliw w Katowicach

Autor: Sebastian Lebuda

Eksplozja na stacji paliw w Katowicach. Śmigłowiec LPR w akcji

W poniedziałek 23 marca tuż po godzinie dwunastej doszło do dramatycznego incydentu na obiekcie tankowania pojazdów przy ulicy Kolistej w Katowicach. Podczas wykonywania rutynowych czynności serwisowych przy pięciometrowym naziemnym zbiorniku gazowym nastąpiła gwałtowna detonacja.

"Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy wsparli zespół ratownictwa medycznego w kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczyli teren zdarzenia, odcięli dopływ gazu oraz ugasili pożar pojazdu, który znajdował się w pobliżu" - relacjonuje redakcji "ESKI" Jakub Tondos z katowickiej straży pożarnej.

Potężna fala uderzeniowa błyskawicznie zainicjowała pożar. Płomienie bardzo szybko przeniosły się na zaparkowany nieopodal samochód, który zajął się ogniem w bezpośrednim następstwie wybuchu.

Wybuch gazu w Katowicach. Poszkodowani trafili pod opiekę lekarzy

Eksplozja spowodowała poważne obrażenia u dwóch osób przebywających w strefie rażenia. Poszkodowani zostali natychmiast przekazani pod opiekę medyków i przewiezieni do placówki szpitalnej. Obecnie nie ma oficjalnych informacji o stopniu odniesionych przez nich ran.

Teren stacji stał się areną wielogodzinnej i niezwykle wymagającej interwencji służb. W szczytowym momencie operacji uczestniczyło dziewiętnastu funkcjonariuszy straży pożarnej. Zastępy ratownicze skupiły się przede wszystkim na zduszeniu żywiołu i izolacji niebezpiecznego obszaru przed ewentualnymi wtórnymi zapłonami.

Z pożarem udało się ostatecznie wygrać tuż przed godziną 14.00, chociaż strażacy i policjanci nadal pracują na miejscu, badając dokładny przebieg tego incydentu. Zmotoryzowani poruszający się w okolicy muszą liczyć się z przejściowymi problemami komunikacyjnymi i zachować wzmożoną czujność za kierownicą.

Poniedziałkowe wydarzenia dobitnie pokazują skalę ryzyka towarzyszącą obsłudze infrastruktury z paliwami lotnymi. Śledczy będą teraz drobiazgowo weryfikować, co dokładnie doprowadziło do rozszczelnienia i zapłonu instalacji.

