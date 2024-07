Wykryli groźną bakterię w stacji uzdatniania wody. Kilka tysięcy osób ma problem

To będzie gigant

W środę, 24 lipca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej poinformował, że woda przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach z powodu obecności w wodzie bakterii Escherichia coli oraz grupy coli woda nie jest zdatna do spożycia.

- "Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych. Woda podawana z sieci nie jest zdatna do kąpieli. Woda może być używana tylko do takich celów jak spłukiwanie toalet. Szczególnie narażone są osoby z osłabioną odpornością, niemowlęta i małe dzieci. Nowy komunikat zostanie wydany po uzyskaniu kolejnych badań" - informuje PPIS.

Niezdatna do spożycia woda występuje na terenie strefy zaopatrzenia:

Wilkowice: cały obszar;

Bystra: ul. Promienista – cała ulica; ul. Grabecznik nr – 12, 13, 14; ul. Nowa nr – 1, 4; ul. Promienista – cała ulica; ul. Rzemieślnicza – cała ulica; ul. Szczyrkowska nr – 75, 79, 90, 107 109, 111, 115, 121, 129, 141, 149, 149a, 153; ul. Wypoczynkowa – cała ulica oraz ul. Wyzwolenia nr – 2, 6, 11, 12, 13;

Rybarzowice: ul. Wilkowska nr – 555, 968, 980;

Łodygowice: ul. Myśliwska nr – 6, 10, ul. Piłsudskiego nr – 256.

Urząd Gminy w Wilkowicach wyznaczył miejsca rozmieszczenia zbiorników z wodą dla mieszkańców:

parking przed Urzędem Gminy w Wilkowicach (ul. Wyzwolenia 25),

plac przed OSP Wilkowice (ul. Strażacka 3),

parking przed Piekarnią Czader (dawny „Zajazd Niedźwiadek”) przy ul. Żywieckiej 184,

przed budynkiem „Starej Szkoły” w Huciskach (ul. Wyzwolenia 266),

parking przy wjeździe na ul. Harcerską,

przed budynkiem „Restauracji pod Kuźnią” (ul Żywiecka 86),

parking przed pawilonem „Rogacz” (ul. Wyzwolenia 76),

parking przed Szkołą Podstawową nr 1 (ul. Kościelna 10),

parking przed sklepem „Delikatesy Centrum” (skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i Rzemieślniczej),

plac na skrzyżowaniu ul. Wiśniowej i Żywieckiej,

skrzyżowanie drogi serwisowej z ul. Grabecznik w Wilkowicach (zjazd od strony ronda);

Osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie samodzielnie odebrać wody zdatnej do picia, proszone są o kontakt ze Spółką Wodociągową w Wilkowicach (tel – 33 817 14 15).