Bus roztrzaskał się na ciężarówce! Przerażający wypadek na S1

Wypadek na S1 w kierunku Dąbrowy Górniczej

Wypadek miał miejsce w czwartek, 23 marca przed godziną 8.00 na 9,6 kilometrze trasy S1 w kierunku Dąbrowy Górniczej. - W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy - bus marki citroen i ciężarówka marki daf. W drugim z pojazdów doszło do wystrzału opony. Kierowca zjechał na pobocze celem jej wymiany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący citroenem wykonywał manewr omijania, ale nie zrobił tego w sposób prawidłowy i doprowadził do zderzenia - mówi sierż. szt. Marcin Szopa z KPP w Będzinie. Jedna osoba jest ranna. To kierowca busa, który został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Utrudnienia na S1 po wypadku

Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Objazdy wyznaczono przez drogę krajową nr 78 w Mierzęcicach. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Konieczne jest bowiem m.in. zebranie leżących na jezdni paczek.

