Zabójstwo nauczycielki z Rudy Śląskiej

Ewa F. (49 l.+) została zaatakowana 17 grudnia 2021 roku w Rudzie Śląskiej przy ul. Poniatowskiego. Zbrodni dopuścił się 24-letni Dawid G. Między nim i jego ciotką doszło do sprzeczki. Młody mężczyzna najpierw uderzył Ewę pięścią, a potem zadawał jej ciosy w głowę kostką brukową. Wszystko na oczach 13-letniej córki 49-letniej nauczycielki jednego z rudzkich liceów. Dziewczyna usłyszała krzyk matki. Gdy zeszła do piwnicy, aby sprawdzić, co się dzieje, Dawid G. rzucił się także na nią. Zabarykadowała się w jednym z pomieszczeń, zadzwoniła na pomoc. Napastnik wyważył drzwi i zaczął dusić 13-latkę. Dziewczyna zemdlała. Gdy na miejsce przyjechała policja, Dawida G. już nie było. Ewa zmarła dzień później w szpitalu, zaś jej córka po jakimś czasie opuściła lecznicę. Zabójca ukrywał się na ogródkach działkowych, ale funkcjonariusze w końcu go dopadli. Był pijany i pod wpływem narkotyków.

24-latek usłyszał zarzut zabójstwa ciotki i usiłowania zabójstwa 13-latki, do których się przyznał. Został aresztowany na trzy miesiące.

Wyrok dla Dawida G.

Wyrok w sprawie zabójstwa Ewy F. zapadł 20 stycznia tego roku. Dawid G. został nieprawomocnie skazany na karę łączną 25 lat więzienia. Mężczyzna odpowiadał nie tylko za zabójstwo nauczycielki i usiłowanie zabójstwa 13-latki. - Wśród uwzględnionych czynów jest także prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz doprowadzenie córki zmarłej do poddania się innej czynności seksualnej - mówi Paweł Tomaka z Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej. Dawid G. może ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 20 latach. Prokuratura jest zadowolona z wysokości wyroku, ale jej zdaniem sąd nie zastosował odpowiednich środków ochrony dla pokrzywdzonej córki. - Wnieśliśmy o uzasadnienie wyroku. Sąd nie uwzględnił bowiem zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną 13-latką na okres 10 lat, a także zakazu sprawowania funkcji związanych z wychowywaniem, leczeniem czy edukacją dzieci oraz opieką nad nimi, co jest standardem w przypadku popełnienia czynu z art. 200 Kodeksu karnego - mówi Tomaka.

Wedle naszych nieoficjalnych ustaleń również obrona rozważa złożenie apelacji. Chce, by Dawid G. odpowiadał za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a to będzie oznaczało niższą karę dla zabójcy.

Poruszające słowa na grobie nauczycielki

Ewa została pochowana na cmentarzu w Halembie Kłodnicy. Na jej grobie znajduje się mnóstwo zniczy i kwiatów. Widać, że nauczycielka matematyki z rudzkiego liceum była bardzo ceniona. Jeden szczegół sprawia, że łzy same cisną się do oczu. Na grobie znajduje się poruszający napis. - I zachowaj przy sobie tylko te dobre chwile, a nie to, w jaki sposób odeszłam. Ponieważ wiem, że to łamie Ci serce...