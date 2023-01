Zgwałcił 17-latkę z Sosnowca w pustostanie! Policja z Zabrza szuka zboczeńca

Brutalna próba gwałtu w Częstochowie? Policja ujawnia. To fake news

Zabrze. Policja szuka podejrzanego o gwałt na 17-latce z Sosnowca

Jak opisuje policja, zdarzenie miało miejsce w nocy z 23 na 24 stycznia 2023 roku. - Sprawca poznał 17-latke na terenie Sosnowca. Używając podstępu, nakłonił ją na wspólną podróż do Zabrza, gdzie w pustostanie dokonał jej zgwałcenia - informuje KMP w Zabrzu. To nie wszystko. Sprawca dokonał również kradzieży, zabrał ofierze telefon i zegarek. Prokurator prowadzący postępowanie podjął decyzję o opublikowaniu wizerunku sprawcy tego przestępstwa. - Wizerunek sprawcy został zarejestrowany w dniu zdarzenia przez kamery autobusu, którym sprawca oraz pokrzywdzona podróżowali razem z Katowic do Zabrza. W przypadku, gdyby ktokolwiek z Państwa po obejrzeniu załączonego materiału filmowego rozpoznał mężczyznę, prosimy o bezzwłoczny kontakt z zabrzańską Policją pod numerem telefony 47 8534 200 lub najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112 - apeluje policja.

