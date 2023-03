Zaginęła 17-letnia Julita. Może poruszać się rowerem

i Autor: pixabay.com/Policja Zawiercie

Czy ktoś ją widział?

Zaginęła Julita Błasikiewicz z Zawiercia. Policja prosi o pomoc

Policjanci szukają zaginionej Julity Błasikiewicz. 17-letnia mieszkanka Zawiercia wyszła z domu do szkoły 20 marca. Do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania. Może poruszać się na szarym rowerze górskim.