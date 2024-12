Miasto, z którego kpi cała Polska, ma sporo do zaoferowania. Poznajcie nieoczywisty urok Sosnowca

Kto by pomyślał!

Cieszyn w żałobie. Mieszkańcy wstrząśnięci tragedią

Mieszkańcy Cieszyna są wstrząśnięci tragedią, która rozegrała się w niedzielę, 29 grudnia nad ranem w samym centrum miasta. Pod gruzami strażacy odnaleźli ciała dwóch osób. Jednak ich identyfikacja potrwa, prokuratura musi zlecić dodatkowe badania z uwagi na stan zwłok.

Ulica Głęboka w Cieszynie jest zablokowana, podobnie ulice, które do niej prowadzą. Mieszkańcy okolicznych kamienic, właściciele lokali usługowych - wszyscy otrzymali specjalne przepustki, mimo to nie poruszają się swobodnie po terenie, do budynków odprowadzają ich policjanci.

Jak przekazała burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy sąsiednich budynków będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Strażacy cały czas zabezpieczają kamienice znajdujące się obok, tej, która runęła pod numerem 32.

- To dla nas ogromny szok, a najsmutniejsze jest niestety to, że są ofiary - mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

Główny deptak jest odcięty od rynku. - Dostęp dla mieszkańców jest nieograniczony do tej ulicy, oczywiście dla tych, którzy mogą do swoich mieszkań wrócić. Dwa sąsiadujące budynki są czasowo wyłączone z użytkowania. Część osób, które zamieszkują te kamienice, jest u rodzin, część jest poza miastem. Z wszystkimi mamy kontakt. W tej chwili sami podejmujemy kontakt z nimi, bo chcemy się dowiedzieć, jakie są ich potrzeby na najbliższy czas. Szukamy dla nich lokali zastępczych, kolejni przebywają w schronisku młodzieżowym - dodaje.

Na miejsce docierają również właściciele mieszkań sąsiednich kamienic.

- Przyjechaliśmy, bo myślałam, że uda nam się wejść do budynku, sprawdzić, jakie są straty. Nie pozwolono nam. Nie wiemy, jakie straty i czy w ogóle to mieszkanie będzie nadawało się do zamieszkania - mówi Agnieszka Farna.

- Wynajmujemy mieszkanie lokatorom. Nasza kamienica jest tą sąsiadującą, z wyrwą w ścianie. Na trzecim piętrze był pożar w naszej kamienicy. Na drugim piętrze jest dziura w ścianie. Nasze mieszkanie mieści się na pierwszym piętrze. Mieszkanie na szczęście było puste, bo lokatorzy wyjechali na święta. Te mieszkania, które znajdują się nad naszym, też były puste. Resztę ewakuowano. Tak naprawdę nie wiemy, czy kamienica będzie się nadawała do tego, by w niej zamieszkać. Straty ogromne, nie tylko te materialne, bo przecież zginęli ludzie. Również wartość historyczna tego miejsca, to byłą przecież zabytkowa kamienica - dodaje kobieta i nie kryje swojego poruszenia.

Nieopodal miejsca, w którym doszło do wybuchu, mieści się biblioteka miejska. Odcięto w niej gaz, nie ma ogrzewania. Stała się miejscem odpoczynku dla służb.

- Nasz budynek nie ucierpiał. U nas stacjonują służby. Teraz jesteśmy dla nich miejsce odpoczynku, mogą też zjeść i napić się herbaty, skorzystać z toalety. Staramy się udostępnić to, co jest im akurat potrzebne - mówi Irena Skoneczny.

Miasto ogłosiło żałobę. Nie odbędzie się impreza sylwestrowa

Dodajmy, że w związku z tragiczną śmiercią dwojga mieszkańców Cieszyna w wyniku pożaru i zawalenia się kamienicy przy ulicy Głębokiej w Cieszynie, burmistrz Cieszyna ogłosił żałobę w mieście. - Od dnia 30 grudnia 2024 r. od godziny 12:00 do dnia 31 grudnia 2024 r. do godziny 12:00 - poinformował Urząd Miasta w Cieszynie.

Odwołano również imprezę sylwestrową na rynku. Odbędzie się koncert muzyki poważnej w Teatrze w Cieszynie, ale jego repertuar został dostosowany do trudnej sytuacji w mieście.