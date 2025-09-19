W wieku 57 lat zmarł asp. szt. Adam Plebanek, oficer dyżurny Komisariatu Policji w Blachowni.

Pogrzeb odbył się w czwartek, 18 września, a w ceremonii uczestniczyli rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz Komendant Miejski Policji w Częstochowie, insp. Dariusz Kiedrzyn.

Policjanci wspominają zmarłego kolegę jako ambitnego, kompetentnego, życzliwego i zawsze uśmiechniętego człowieka.

Nie żyje asp. szt. Adam Plebanek. Żałoba wśród śląskich policjantów

W wieku 57 lat zmarł asp. szt. Adam Plebanek, funkcjonariusz Komisariatu Policji w Blachowni, gdzie pełnił funkcję oficera dyżurnego. Policjant walczył z ciężką chorobą, która niestety okazała się przeciwnikiem nie do pokonania. Na wieczną służbę odszedł po 36 latach pracy w formacji.

- Wszyscy, którzy znali Adama wspominają go jako ambitnego i kompetentnego policjanta. Był przy tym wszystkim dobrym, życzliwym i zawsze uśmiechniętym człowiekiem - wspominają zmarłego funkcjonariusza koledzy ze służby.

Ostatnie pożegnanie zmarłego funkcjonariusza

Pogrzeb śp. asp. szt. Adama Plebanka odbył się w czwartek, 18 września. Podczas ceremonii ostatniego pożegnania, Komendant Miejski Policji w Częstochowie insp. Dariusz Kiedrzyn złożył wieniec w imieniu kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i wygłosił mowę pożegnalną.

- Towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszemu zmarłemu Koledze śp. asp. szt. Adamowi Plebankowi. W uroczystej ceremonii pogrzebowej wzięła udział rodzina, przyjaciele, współpracownicy, a także policjanci z Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie insp. Dariuszem Kiedrzynem na czele - czytamy w okolicznościowym wpisie na stronie internetowej policji.