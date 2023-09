Zamiast zamówić Wieś Maca rozwaliła monitor do zamawiania w McDonald's

Co tam się wydarzyło?

Zniszczyła monitor w restauracji szybkiej obsługi McDonald's

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu komendy policji w Tychach prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia monitora do zamawiania jedzenia w McDonald's w Tychach przy ul. Bielskiej. Kobieta 17 sierpnia około godz. 15 nieustalonym do tej pory przedmiotem zaczęła niszczyć urządzenie. Straty, które spowodowała, oszacowano na około 4000 zł.

Policjanci za zgodą prokuratury wrzucili zdjęcia z wizerunkiem i krótkim rysopisem kobiety: "kobieta w wieku około 50 lat, ubrana w niebieską sukienkę."

Osoby, które wiedzą coś na temat zdarzenia lub rozpoznają kobietę, proszone są o pilny kontakt z policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tychach – Tychy, aleja Bielska 46, pod numer telefonu 47 85 512 30 lub na adres e-mail: [email protected].

