Zamknięty ośrodek dla uchodźców powstanie obok więzienia? Mieszkańcy wściekli!

Informacja o planowanym ośrodku dla uchodźców w Ciągowicach (gmina Łazy, powiat zawierciański) wywołała spore kontrowersje. Burmistrz Poręby, Ryszard Spyra, podczas sesji rady miasta poinformował, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) planuje budowę obiektu przylegającego do istniejącego zakładu karnego. Początkowo rozważano umiejscowienie ośrodka na terenie więzienia, jednak ostatecznie zdecydowano się na budowę odrębnego budynku.

Ośrodek dla uchodźców: Będzie zamknięty i ogrodzony?

Burmistrz Spyra zapewniał, że ośrodek będzie miał charakter zamknięty, co oznacza, że cudzoziemcy nie będą mieli swobodnego dostępu do gminy Poręba czy sąsiedniej gminy Łazy.

„Ma to być ośrodek zamknięty dla cudzoziemców, czyli nie ma zagrożenia dla mieszkańców, że cudzoziemcy będą tutaj chodzić po gminie Poręba czy sąsiedniej gminie Łazy” – mówił podczas sesji rady miejskiej 31 marca.

Według relacji burmistrza, w ośrodku mają przebywać osoby ubiegające się o status uchodźcy, na czas weryfikacji ich wniosków. „Jeżeli zasługują na status uchodźcy, otrzymują go, opuszczają taki ośrodek i zostają umieszczani gdzieś na terenie kraju. Natomiast do momentu, kiedy znajdują się pod auspicjami MSWiA, to przebywają tam w granicach ośrodka” – wyjaśnił Spyra, dodając, że zasady pobytu będą zbliżone do tych obowiązujących w zakładzie karnym.

Burmistrz podkreślił również, że lokalne władze nie miały wpływu na decyzję o budowie ośrodka, która zapadła na szczeblu rządowym. „Na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości. A zatem to nie są decyzje, na które my możemy mieć wpływ” – zaznaczył.

Straż Graniczna potwierdza plany budowy ośrodka

Plany budowy ośrodka w Ciągowicach potwierdziła również st. chor. szt. Monika Szpunar, rzecznik prasowy Komendanta Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

„Istnieją plany utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Ciągowicach. To jest koncepcja, która zakłada stworzenie zamkniętego ośrodka detencji na bazie części terenu Oddziału Zewnętrzny w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach” – powiedziała w rozmowie z Eską.

Rzeczniczka Straży Granicznej podkreśliła, że w przypadku realizacji planu, ośrodek będzie zamknięty, ogrodzony i bez systemu przepustkowego. Będą w nim umieszczani nielegalnie przebywający cudzoziemcy do czasu zakończenia procedury weryfikacji i wydania decyzji administracyjnej w sprawie zobowiązania do powrotu.

„W chwili obecnej w woj. śląskim mamy wielu zatrzymywanych nielegalnych migrantów. Wszyscy muszą być przewiezieni i umieszczeni w takim ośrodku w odległych lokalizacjach w Polsce. Dlatego powstanie ośrodka na miejscu jest potrzebne. Jeszcze raz podkreślam, że są to plany i trwają procedury” – dodała Szpunar.

Obecnie w Polsce funkcjonuje sześć ośrodków dla cudzoziemców, zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym.

Kontrowersje wokół ośrodka dla uchodźców. Burmistrz pod ostrzałem!

Po opublikowaniu nagrania z sesji rady miejskiej w Porębie, na burmistrza Ryszarda Spyrę spadła fala krytyki. Mieszkańcy wyrażają obawy, że cudzoziemcy nie będą przebywać w ośrodku w pełnym zamknięciu. Zarzucają również, że decyzja o budowie ośrodka zapadła bez konsultacji z lokalną społecznością. W komentarzach wzywają burmistrza, aby wybudował ośrodek na własnym terenie.

Władze gminy Łazy również wydały oświadczenie w sprawie planowanego ośrodka. Poinformowały, że skierowały wnioski o udzielenie oficjalnych informacji do MSWiA, Komendanta Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Placówki Oddziału Straży Granicznej w Sosnowcu oraz do Urzędu Miasta w Porębie.

„Uważamy, że decyzja o realizacji takiego przedsięwzięcia powinna być poprzedzona konsultacjami i zgodna ze stanowiskiem lokalnej społeczności oraz władz samorządowych. Pomimo, że ewentualna lokalizacja planowana jest w granicach administracyjnych Gminy Poręba, to jej bezpośrednia bliskość i jedyny dojazd drogą publiczną od sołectwa Ciągowice sprawia, że dotyczy to również mieszkańców Gminy Łazy” – czytamy w oświadczeniu.

Źródło:Eska.pl