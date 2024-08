Co tam się wydarzyło?

Zapadlisko na popularnej trasie. Wyłączono jeden pas ruchu. Na miejscu pracują strażacy

Zapadlisko na DK81. To popularna "wiślanka", to drogą dojedziemy z Katowic do Żor czy Wisły. Zapadlisko pojawiło się na wysokości wyjazdu z DK 44 w Mikołowie. Z ruchu wyłączono jeden pas ruchu.