Co dalej z górnictwem na Śląsku? Sztuczna inteligencja nie pozostawia złudzeń! Jasna odpowiedź

Chat GPT. Co to jest? Nadchodzi rewolucja!

Chatbot OpenAI stał się w ostatnim czasie niezwykle popularny. Miliony użytkowników logują się do wciąż jeszcze darmowego narzędzia i próbują sprawdzić, jakie są obecnie możliwości sztucznej inteligencji. A te są naprawdę spore! Chatbot może napisać za nas pracę do szkoły lub na studia, napisać wiersz, stworzyć życzenia urodzinowe dla bliskich. Do tej pory wszystkich informacji dostarczały nam wyszukiwarki internetowe. Po zapytaniu dostawaliśmy całą listę linków, gdzie trzeba było samodzielnie wejść i wyszukiwać interesujących nas informacji na dany temat. Chat GPT nie dość, że stara się szybko i możliwie jak najlepiej odpowiedzieć na zadane pytanie, to jeszcze może pochwalić się pewnymi możliwościami samodzielnej kreacji. Rozwój sztucznej inteligencji może sprawić, że wiele zawodów odejdzie do lamusa.

Oczywiście to dopiero początek. Wiele odpowiedzi podawanych przez sztuczną inteligencję jest jeszcze niedoprecyzowanych, niespójnych, czasem po prostu błędnych. Dość często są one również zbyt ogólne, źle osadzone w danym kontekście. Tak czy inaczej można już z pewnością powiedzieć, że idzie nowe. Rozwój sztucznej inteligencji będzie prawdziwą rewolucją, której skutki w tym momencie trudno nam oszacować. Z pewnością AI sprawi, że staniemy przed wieloma dylematami m.in. natury moralnej.

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o Górny Śląsk. Oto, jakie uzyskaliśmy odpowiedzi

Postanowiłem pogadać ze sztuczną inteligencją na temat naszego regionu. Zapytałem ją, co zrobić, żeby życie na Górnym Śląsku było lepsze i przyjemniejsze dla jego mieszkańców. Otrzymałem listę dość ogólnych rozwiązań, podzielonych na kilka kategorii: ekonomię, edukację, infrastrukturę, środowisko, mieszkalnictwo. ochrona zdrowia, kultura i rekreacja, opieka społeczna. Chat GPT do każdej z tych kategorii dołożył kilka propozycji działań, jakie powinno się wdrożyć. Były to jednak bardzo ogólne wytyczne m.in. wsparcie start-upów, rozwój małych firm i inwestycji zagranicznych, poprawa jakości edukacji, rozwiązanie problemów z zanieczyszczeniem środowiska, inwestycja w transport publiczny, zapewnienie mieszkańcom dostępu do opieki medycznej etc.

Brzmi to wszystko znajomo, prawda? Doskonale znamy podobne wypowiedzi z mównic sejmowych i programów w telewizji. Sporo ogólników, mało konkretów. Trzeba jednak pamiętać, że to narzędzie będzie się jeszcze rozwijać. Już teraz mówi się, że za dodatkową opłatą będzie można skorzystać z lepszej wersji chatbota.

Kiedy zapytałem sztuczną inteligencję, skąd wziąć na to wszystko pieniądze, odpowiedź również nie była w pełni satysfakcjonująca. Według AI środki na wyżej wymienione cele powinny pochodzić z dotacji rządowych, inwestycji prywatnych, grantów, crowdfundingu, partnerstwa publiczno-prywatnego, pożyczek i obligacji. Oczywiście sposób finansowania ma zależeć od rodzaju inwestycji.

Kopalnie na Górnym Śląsku do zamknięcia? Sztuczna inteligencja nie ma wątpliwości

Oczywiście tematem, który rozgrzewa serca mieszkańców Górnego Śląska jest przyszłość górnictwa węglowego. Rząd zobowiązał się do likwidacji tego sektora do 2049 roku, choć po inwazji Rosji na Ukrainę okazało się, jak ważne jest posiadanie własnego surowca. Zapytałem sztuczną inteligencję, czy kopalnie na Górnym Śląsku powinny być zamykane i czy w przyszłości będziemy potrzebowali węgla.

- Przyszłość górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku będzie prawdopodobnie zależała od wielu czynników, w tym światowego popytu na węgiel, rozwoju alternatywnych źródeł energii i troski o środowisko. Węgiel jest nadal ważnym źródłem energii na całym świecie, a popyt na ten surowiec prawdopodobnie utrzyma się w niektórych regionach, zwłaszcza w krajach rozwijających się, w których zapotrzebowanie na energię szybko rośnie. Istnieje jednak coraz większa zgoda co do tego, że węgiel powinien zostać wycofany w dłuższej perspektywie ze względu na jego znaczący wpływ na środowisko, w tym emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza - odpowiedział Chat GPT.

- W świetle tych czynników konieczne może być przestawienia górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku na bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska działania. Może to wiązać się z zamknięciem niektórych kopalń i przekwalifikowaniem pracowników do pracy w innych branżach, takich jak energetyka odnawialna czy technologie przyjazne dla środowiska - sugeruje sztuczna inteligencja.

Chatbot dodał, że konieczna może być współpraca z zainteresowanymi stronami z rządu, przemysłu, pracowników i społeczności lokalnej w celu określenia najbardziej odpowiedniej ścieżki rozwoju.

Sonda Czy masz obawy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji? Tak Nie