Zawiercie. Wpadł w szał, uciekł ze szpitala. Znaleziono go martwego w zaroślach!

Zawiercie. 41-latek miał uciec ze szpitala. Jego ciało znaleziono w zaroślach

Tragedia rozegrała się w czwartek, 26 stycznia. Jak podaje profil Zawiercie 112, policja przywiozła na izbę przyjęć 41-letniego pacjenta. Mężczyzna nad ranem wpadł w szał, zaatakował ratownika medycznego, a po wszystkim uciekł z placówki w samym dresie i boso. Rozpoczęły się poszukiwania z udziałem policjantów i strażaków. Wykorzystano także drona i psa tropiącego. - Niestety, pomimo podjętych działań, finał poszukiwań okazał się tragiczny. Służby ratunkowe sprawdzając teren przy ulicy Zagłębiowskiej w Zawierciu zauważyły w zaroślach leżącego mężczyznę. Jak się okazało, były to zwłoki poszukiwanego 41-letniego mężczyzny - podaje Zawiercie 112. Na ten moment nic nie wskazuje na to, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.