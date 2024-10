i Autor: Shutterstock (2)

Mężczyzna miał liczne obrażenia głowy

Znaleźli ciało mężczyzny ukryte za szafą. Za zabójstwo odpowie współlokator

Gdy policjanci dotarli na ulicę Dąbrowskiego w Częstochowie, drzwi do mieszkania były otwarte. Wcześniej otrzymali zgłoszenie od właścicielki mieszkania, że nie może dodzwonić się do kuzyna. Funkcjonariusze weszli do środka i znaleźli w pomieszczeniu za szafą zakrwawione ciało 50-latka. Za zbrodnię odpowie jego współlokator.