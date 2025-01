Znana sieć sklepów RTV i AGD zamyka się. Pracownicy drżą o swój los

Media Markt zamyka sklep w Rybniku. Pracownicy drąż o swoje zatrudnienie

Media Markt przy ulicy Żorskiej w Rybniku działa od 20 lat. Wkrótce się to jednak zmieni, sklep zostanie zamknięty. Sprawę jako pierwszy opisał portal rybnik.com.pl. Sklep zostanie zamknięty czasowo, zmieni się także jego nazwa. Pracownicy sklepu drąż o swoją pracę.

Jak przekazał rzecznik firmy zarządzającej sklepem Maciej Dolega w rozmowie z portalem poinformował, że sklep w Rybniku zakończy swoją działalność w dotychczasowej formie 1 lutego. Ma to być zamknięcie czasowe związane z modernizacją obiektu. MediaMarkt planuje powrót do tej lokalizacji po zakończeniu prac remontowych. Tym razem pod nazwą MediaMarkt Xpress.

Pracę straci jednak ponad 20 osób, ponieważ firma zaplanowała zwolnienia grupowe. Zawiadomienie o planowanych zwolnieniach grupowych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.

- "Zwolnienia obejmą 21 osób. W odpowiedzi, PUP w Rybniku podjął działania, by omówić zakres współpracy i zapewnić wsparcie zwalnianym pracownikom" – informuje rybnik.com.pl Dorota Małyszko, zastępca dyrektora rybnickiego urzędu.

Czytaj także: RPD nie zgadza się z umorzeniem prokuratury. Poprze zażalenie na umorzenie śledztwa ws. nadzoru rodziny Kamila

Urząd zaproponował spotkania oraz pomoc, która obejmuje:

rejestrację jako osoba bezrobotna i omówienie możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych;

pośrednictwo pracy, w tym informacje o dostępnych ofertach i poszukiwania pracy w regionie;

poradnictwo zawodowe, które obejmuje pomoc w opracowaniu CV i listu motywacyjnego, symulacje rozmowy kwalifikacyjnej oraz wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą;

szkolenia, umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Czy to znaczy, że pracownicy zostaną bez pracy? W komunikacie firmy widnieje jeszcze jedna interesująca informacja, bowiem po przeprowadzonej modernizacji obiektu, dotychczasowi pracownicy będą mieli możliwość powrotu do swojego miejsca pracy. Co więcej, będą mieli pierwszeństwo przed innymi chętnymi na stanowiska. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiadomo. To co jest pewne, to duża rozbudowa centrum handlowego.

Protest pracowników budżetówki w Olsztynie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.