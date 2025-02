i Autor: Paweł Szałankiewicz Nikiszowiec w Katowicach - najpiękniejsza dzielnica w Śląskiem?

Może się przydać na walentynki

Znasz te najpiękniejsze śląskie słowa? Sprawdź co znaczą

Ślązacy nie gęsi, swój język mają i, jak się okazuje, doskonale go znają! Choć oficjalnie nie został jeszcze uznany, można się go uczyć na studiach podyplomowych w Katowicach. O tym, jak Śląski jest piękny, mogliśmy się przekonać wszyscy, oglądając Teatr Telewizji TVP, który zaprezentował monodram "Mianujom mie Hanka" w całości po śląsku. My wybraliśmy dla Was najpiękniejsze śląskie słowa. Sprawdźcie, czy wiecie co znaczą.