Terminy i lokalizacja Juwenaliów Śląskich 2026 w Katowicach

Największa studencka impreza w regionie potrwa od 18 do 23 maja 2026 roku. Kulminacyjny moment festiwalu, czyli występy na żywo, zaplanowano na okres między 21 a 23 maja. Wcześniej żacy oficjalnie rozpoczną swoje świętowanie, ponieważ 19 maja ulicami stolicy województwa śląskiego przemaszeruje barwny korowód.

Rolę festiwalowego miasteczka tradycyjnie przejmie Katowicki Park Leśny na Muchowcu. Ten popularny teren rekreacyjny na niemal tydzień stanie się ogromnym centrum rozrywki dla tysięcy uczestników.

Kto wystąpi na Juwenaliach Śląskich 2026? Pełny line-up

Twórcy festiwalu zaczęli już ujawniać nazwiska muzyków, którzy rozgrzeją publiczność. Zestawienie obejmuje zarówno uznane gwiazdy, jak i obiecujących twórców młodego pokolenia.

W czwartek, 21 maja, przed publicznością zaprezentują się Jan-Rapowanie, Tommy Cash oraz hubert., a skład ten uzupełnią wkrótce kolejne gorące nazwiska.

Piątkowy wieczór, 22 maja, zdominują występy takich twórców jak Lordofon, Kuban i Grubson, obok których na scenie pojawią się także Bracia Figo Fagot oraz Lotta. Również w tym przypadku organizatorzy przewidują systematyczne poszerzanie listy wykonawców.

Na sobotę, 23 maja, zaplanowano koncerty Guziora i Fukaja, ale pula artystów występujących tego dnia nie jest jeszcze w pełni zamknięta.

Docelowo podczas całego wydarzenia na katowickiej scenie pojawi się łącznie ponad dwudziestu pięciu muzyków.

Festiwal urozmaicą zróżnicowane przestrzenie tematyczne. Main Stage ugości największe gwiazdy, Garden Party Stage przyciągnie miłośników trapu i elektroniki, Dziupla zaoferuje hity z minionych dekad, natomiast Magiczny Las posłuży jako klimatyczna strefa wypoczynku.

Teren imprezy uzupełnią rozbudowane strefy gastronomiczne oraz punkty z grami, co gwarantuje wielowymiarową rozrywkę dla każdego fana festiwali.

Bilety na Juwenalia Śląskie 2026 i wieloletnia tradycja imprezy

Początki tego muzycznego przedsięwzięcia sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie festiwal cieszy się ogromną popularnością, a każda kolejna edycja przyciąga na Muchowiec dziesiątki tysięcy spragnionych wrażeń osób.

Bramy imprezy są otwarte nie tylko dla osób uczących się. Katowicki festiwal to doskonała propozycja dla wszystkich entuzjastów dobrych brzmień, którzy chcą poczuć swobodną, wakacyjną atmosferę i spędzić czas w plenerze.

Uczestnicy mają do wyboru wejściówki jednodniowe oraz specjalne trzydniowe karnety obejmujące cały koncertowy weekend. Przedstawiciele festiwalu zalecają szybki zakup biletów ze względu na błyskawicznie znikającą z oficjalnej strony pulę wejściówek.

Osoby planujące dłuższą zabawę muszą przygotować minimum 149 złotych za trzydniowy karnet wstępu. Zakup jednodniowego biletu to z kolei wydatek rzędu 79 złotych. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego.