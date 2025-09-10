Gdzie jest milion złotych z parafialnej kasy?! Proboszcz powiedział wiernym, że jest "zagubionym kapłanem"

2025-09-10 13:29

Proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Żorach-Baranowicach zabrał w końcu głos, po tym jak z parafialnej kasy zniknęło prawie milion zł. Wierni twierdzą, że pieniądze miały być przeznaczone na remont kościoła, ale mimo że środki były zbierane od kilku lat, nie rozpoczęto żadnych większych prac. W niedzielę, 7 września, proboszcz przeprosił parafian, nazywając siebie "zagubionym kapłanem".

Żory. Proboszcz z Baranowic przeprasza wiernych. Z kasy parafii zniknął milion złotych

Proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Żorach-Baranowicach zabrał w końcu głos, po tym jak z parafialnej kasy zniknęło prawie milion zł
  • W Żorach trwa dochodzenie w sprawie zniknięcia prawie miliona złotych z kasy parafialnej.
  • Proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej przeprosił wiernych, mówiąc o wstydzie i zagubieniu i prosząc o modlitwę w obliczu skandalu.
  • Wierni zgłaszają, że proboszcz zbierał pieniądze na remont kościoła, który nie został ukończony, a także pożyczał duże sumy od parafian.
  • Jakie są dalsze kroki w tej sprawie i czy kuria zbada nieprawidłowości finansowe?

Żory. Proboszcz przeprosił wiernych za stratę miliona złotych

Policja i prokuratura w Żorach wyjaśniają, jak doszło do zniknięcia z kasy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Żorach-Baranowicach prawie miliona zł. Nie potrafi tego wyjaśnić również jej proboszcz, choć jak twierdzą wierni, sam do tego doprowadził. Po długim okresie milczenia duchowny postanowił zabrać głos w niedzielę, 7 września, w czasie mszy św. dożynkowej.

Drodzy parafianie, staję przed wami w poczuciu wstydu i pokory. Wiele już słyszeliście na mój temat, między innymi z mediów, ale nie wszystko jest prawdą. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko: przepraszam i bardzo żałuję. Czekam na wyjaśnienie sytuacji. Proszę o modlitwę za mnie, ja zagubiony kapłan - powiedział proboszcz z Żor, którego cytuje "Dziennik Zachodni".

Już kilka lat temu ksiądz rozpoczął wśród parafian zbiórkę pieniędzy na remont kościoła. Środki miały wystarczyć na wymianę dachu i elewacji, ale do tej pory wymieniono tylko witraże w nawie głównej świątyni.

Jeszcze niedawno ksiądz proboszcz po domach biegał i prosił, żeby pożyczyć mu pieniądze. Raz prosił o 20 tys. zł, innym razem znów 15 tys. zł. Chciał je na już, tłumaczył to pilną sprawą. Kto trzyma taką gotówkę w domu? Na co odpowiedział, że może być szybki przelew - powiedział Onetowi jeden z mieszkańców Baranowic.

Rada parafialna wystąpiła w tej sprawie do kurii, domagając się kontroli w parafii. Proboszcz miał się wcześniej tłumaczyć mieszkańcom, że stracił swoje prywatne pieniądze, dlatego wierni pytają teraz, dlaczego nie rozpoczął się remont kościoła.

Mroczna przeszłość zatrzymanego księdza Jacka K.

Policjant wymusił pierwszeństwo, ale taksówkarz nie odpuścił! Szokujący finał. …
