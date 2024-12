Zrób dyplom z rowerowania. To pierwsze takie studia w Polsce

Zajrzeliśmy do opuszczonego szpitala w Zabrzu. Na ten widok przechodzą ciarki

Studia o polityce rowerowej i planowaniu ruchu rowerowego to wspólny pomysł Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i urzędników z Rybnika. "Nauka o rowerach" stanie się kiedyś czymś bardzo pożądanym w CV, czy też skończy jako sezonowa ciekawostka?

We wtorek, 17 grudnia, w rybnickim Urzędzie Miasta doszło do podpisania umowy o powołaniu podyplomowych studiów "rowerowych". Rybnik reprezentował prezydent Piotr Kuczera. Natomiast Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Michał Kwiatkowski, który jest również kierownikiem tych studiów.

- To pierwsze w kraju studia z polityki rowerowej i planowania ruchu rowerowego. Są dla wszystkich osób, które zainteresowane są tym, jak rozwijać ruch rowerowy, szczególnie na obszarach miejskich, ale również pozamiejskich. Część zajęć będzie realizowana tutaj w Rybniku, część w Toruniu. Studia są przeznaczone dla słuchaczy z całej Polski. Zapraszamy posiadaczy dyplomów studiów wyższych z różnych dziedzin, z różnymi doświadczeniami - wyjaśnia dr Michał Kwiatkowski.

Studia potrwają dwa semestry. Zajęć przewidziano dokładnie 148 godzin, a żacy będą się kształcić w weekendy. Zajęcia mają być prowadzone zarówno w Rybniku, jak i w Toruniu.

Kształcenie ma się składać z kilku kilku modułów - jedne będą dotyczyć planowania rozwiązań dla rowerzystów, inne zagadnień prawnych, a jeszcze inne to zajęcia praktyczne związane z kształtowaniem przestrzeni dla ruchu rowerowego, są wreszcie zajęcia terenowe z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury.

Co ciekawe nie trzeba umieć jeździć na rowerze, by zostać słuchaczem tej "podyplomówki".

- Do dobrego planowania ta umiejętność nie jest niezbędna, ale oczywiście jest to cenna umiejętność, bo najlepiej, wiadomo, znają potrzeby te osoby, które wykorzystują rower na co dzień - wyjaśnia z uśmiechem dr Kwiatkowski.

Współpraca uczelni i miasta trwa już od jakiegoś czasu. Ten kierunek kształcenia to kolejny jej przykład.

- Rybnik ma aspiracje, aby być pokazywanym jako przykład miasta, które stawia na zrównoważoną mobilność, rower jest na pewno ważnym elementem w tej układance. Dziś wchodzimy w pewien kapitał wiedzy po stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a po naszej stronie jest całe zaplecze doświadczenia. To jest ciekawy obszar i innowacja. Potrzebujemy ludzi, którzy mają wiedzę, w jaki sposób infrastrukturę rowerową rozwijać - mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Uczelnia przygotowywała się do powołania tego pionierskiego kierunku od mniej, więcej trzech lat. Studia mają ruszyć na początku roku. Pierwsza grupa ma liczyć kilkanaście osób. Są już pierwsze zgłoszenia od chętnych.

- Studenci będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach ze znanymi nazwiskami, które w całej Polsce mają duże sukcesy jeśli chodzi o promocję ruchu rowerowego i projektują taką infrastrukturę w dużych miastach - mówi Łukasz Karbowiński, dyrektor rybnickich służb komunalnych, a jednocześnie człowiek, który jako jeden z kilkunastu studentów ma zamiar rozpocząć studiować "politykę rowerową".

W Rybniku jest ok. 30 km dróg rowerowych i jakieś 170 km szlaków dla cyklistów, głownie przeprowadzonych po terenach leśnych.

- Dla tych którzy lubią rower i się uczyć to dobra inicjatywa. Rybnik jest dobrym miejscem, żeby się w czymś takim szkolić. Ścieżek i tras jest tutaj wystarczająco, ja na rowerze dojeżdżam wszędzie - mówi rybniczanka Joanna Matuszewska.