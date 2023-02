i Autor: Shutterstock Wypił w sklepie wino i zjadł batonik, grozi mu pół roku więzienia

Zrobił TO na oczach ekspedientki bo się nudził. "Policja i tak mi nic nie zrobi"

33 -latek z nudów poszedł do sklepu na osiedlu Juliusz w Sosnowcu. Był przekonany, że to co zrobi za chwile będzie zabawne. Poprosił ekspedientkę o batonik i dwa wina lecz nie zapłacił za nie... Całość postanowił skonsumować na miejscu, patrząc sprzedającej prosto w oczy. Wydawało mu się, że dostanie tylko mandat. Bardzo się pomylił.