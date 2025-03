Zrobili błotny kulig dla dzieci, ciągnąc je za autem. W sieci burza!

Ciągnęli grupę dzieci przez błoto na desce przywiązanej do auta. W sieci afera! Świetna zabawa czy skandal?

Stwarzanie zagrożenia i nieodpowiedzialność, a może świetna zabawa jak za starych dobrych lat? Zdania są mocno podzielone! O co chodzi? Niedawno na Facebooku pewna firma z Rudy Śląskiej pokazała film z nietypowych urodzin dla dzieci. Ubłocone od stóp do głów maluchy siedzące na desce przywiązanej sznurem do jadącego przez kałuże auta - wideo pokazujące taką atrakcję urodzinową stało się hitem internetu. Na filmie maluchy wyglądają na zadowolone, ale niektórzy uważają, że to jeden wielki skandal i narażenie dzieci na niebezpieczeństwo. "Powiem krótko. Sąd winien Ci odebrać prawa rodzicielskie, tylko i wyłącznie na podstawie tego materiału" - grzmi jeden z komentujących. Inni martwią się, czy aby autor filmu nie będzie miał problemów przez udostępnianie nagrania w sieci, jeszcze ktoś śmieje się z tych, którzy uważają, że dzieci były w niebezpieczeństwie.

"Ja zawsze wyznawałam zasadę "dziecko brudne to dziecko szczęśliwe"

"Jeździłam sankami za autem, skakałam po śmietnikach jako dziecko, wspinałam się na murki. Robiliśmy wygibasy na trzepaku. Wszyscy żyjemy, nikomu się nic nie stało" - pisze inna osoba. "Ja zawsze wyznawałam zasadę "dziecko brudne to dziecko szczęśliwe". Przypominają mi się zabawy mojego synka z gromadką dzieciaków" - wspomina kolejna komentująca. "Nie ma nic lepszego jak wspomnienia do końca życia i radość przeżytych chwil a ubrania??? I tak się z nich wyrasta" - przekonuje następna osoba. A co Ty o tym myślisz? Zobacz wideo i zagłosuj w naszej sondzie!

Sonda Podoba ci się pomysł błotnego kuligu? Tak, nie widzę w tym nic złego Nie, to oburzające Nie mam zdania

