Zrzuciła nastolatka z roweru i odjechała. Los błyskawicznie ją pokarał

W Knurowie pijana kobieta dokonała rozboju na 14-letnim chłopcu na skwerze przy ul. Kosmonautów, kradnąc mu rower.

Po kradzieży kobieta spowodowała kolizję z samochodem marki Lexus na ul. Kapelanów Wojskowych, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia.

Policja zatrzymała sprawczynię w pobliżu centrum handlowego w Knurowie, a za rozbój grozi jej do 15 lat więzienia.

Knurów: Pijana kobieta okradła 14-latka i spowodowała kolizję

Do zdarzenia doszło na skwerze przy ul. Kosmonautów w Knurowie. Jak wynika z relacji policji, kobieta podeszła do 14-letniego chłopca jeżdżącego na rowerze i zapytała, czy może się przejechać. Po usłyszeniu odmowy, używając siły, zepchnęła go z jednośladu i odjechała. Poszkodowany, chcąc odzyskać swój rower, pobiegł za nią, obserwując dalszy bieg wydarzeń.

Po krótkiej przejażdżce, w rejonie ul. Kapelanów Wojskowych, doszło do kolizji roweru z samochodem marki Lexus. Kierowca lexusa natychmiast wezwał policję. Kobieta, nie czekając na przyjazd funkcjonariuszy, uciekła z miejsca zdarzenia, porzucając uszkodzony rower.

Szybka reakcja policji i zatrzymanie sprawczyni

Niedługo później, w pobliżu centrum handlowego w Knurowie, 14-latek rozpoznał kobietę odpowiadającą rysopisowi sprawczyni. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali ją. Kobieta była w stanie nietrzeźwości – miała problemy z utrzymaniem równowagi i bełkotliwą mowę. Odmówiła poddania się badaniu trzeźwości, dlatego pobrano od niej krew do dalszych badań.

Zatrzymana została przewieziona do policyjnego aresztu. Usłyszała już zarzut rozboju, za który grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Zachód w Gliwicach.

