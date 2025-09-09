- Impreza American Rodeo Polska, planowana w PreZero Arenie Gliwice, została odwołana.
- Urząd Miasta Gliwice odmówił wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej, co było powodem odwołania wydarzenia.
- Organizatorzy początkowo odwołali się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale później wycofali swoje odwołanie.
Rodeo w Gliwicach odwołane. Miasto nie wydało zgody
Organizatorzy American Rodeo Polska poinformowali o odwołaniu imprezy, która miała odbyć się w PreZero Arenie Gliwice. Magistrat potwierdził, że w piątek, 5 września odmówił wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. W oświadczeniu Urząd Miasta Gliwice argumentuje, że doszło do naruszenia ustawy o ochronie zwierząt.
Zgodnie z ustawą, zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych mogą być wykorzystywane jedynie w stadninach, cyrkach lub bazach cyrkowych oraz w miejscach przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych. PreZero Arena Gliwice nie spełnia tych kryteriów.
Urzędnicy wskazali również na naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Twierdzą, że organizator nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa opiekunom, zawodnikom i członkom służby technicznej, narażając ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet śmierci.
Organizatorzy imprezy najpierw mieli złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na decyzję magistratu, jednak później zrezygnowali z kwestionowania niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia. Do sprawy odniosła się szefowa gliwickiego samorządu Katarzyna Kuczyńska-Budka. Jej oświadczenie znajduje się poniżej.
Oświadczenie prezydentki Gliwic
- Tak, miasto nie wydało zgody na imprezę masową - rodeo - w AreniePreZero. Postępowanie prowadzone było bardzo sprawnie, szczególnie w obliczu późno złożonego wniosku, który wymagał wielu uzupełnień ze strony wnioskodawcy. Miasto oceniało kwestie bezpieczeństwa, i to w tej sprawie złożył wniosek organizator. Do kwestii dobrostanu zwierząt odnosiły się służby weterynaryjne. I to wobec ich stanowiska miała wątpliwości i wszczęła postępowanie krakowska prokuratura. Warunki, które zaplanował organizator, nie były wystarczające by zapewnić bezpieczeństwo podczas rodeo. Od decyzji miasta, wydanej w piątek, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organizator - spółka Westernowo - najpierw złożyła, a potem wycofała swoje odwołanie. Decyzja w sprawie organizacji rodeo nie wpływa w żaden sposób na inne imprezy organizowane w Arenie - każdy wniosek o organizację imprezy masowej opiniowany jest indywidualnie - napisała w mediach społecznościowych prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.