Impreza American Rodeo Polska, planowana w PreZero Arenie Gliwice, została odwołana.

Urząd Miasta Gliwice odmówił wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej, co było powodem odwołania wydarzenia.

Organizatorzy początkowo odwołali się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale później wycofali swoje odwołanie.

Rodeo w Gliwicach odwołane. Miasto nie wydało zgody

Organizatorzy American Rodeo Polska poinformowali o odwołaniu imprezy, która miała odbyć się w PreZero Arenie Gliwice. Magistrat potwierdził, że w piątek, 5 września odmówił wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. W oświadczeniu Urząd Miasta Gliwice argumentuje, że doszło do naruszenia ustawy o ochronie zwierząt.

Zgodnie z ustawą, zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych mogą być wykorzystywane jedynie w stadninach, cyrkach lub bazach cyrkowych oraz w miejscach przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych. PreZero Arena Gliwice nie spełnia tych kryteriów.

Urzędnicy wskazali również na naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Twierdzą, że organizator nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa opiekunom, zawodnikom i członkom służby technicznej, narażając ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet śmierci.

Organizatorzy imprezy najpierw mieli złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na decyzję magistratu, jednak później zrezygnowali z kwestionowania niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia. Do sprawy odniosła się szefowa gliwickiego samorządu Katarzyna Kuczyńska-Budka. Jej oświadczenie znajduje się poniżej.

Oświadczenie prezydentki Gliwic

- Tak, miasto nie wydało zgody na imprezę masową - rodeo - w AreniePreZero. Postępowanie prowadzone było bardzo sprawnie, szczególnie w obliczu późno złożonego wniosku, który wymagał wielu uzupełnień ze strony wnioskodawcy. Miasto oceniało kwestie bezpieczeństwa, i to w tej sprawie złożył wniosek organizator. Do kwestii dobrostanu zwierząt odnosiły się służby weterynaryjne. I to wobec ich stanowiska miała wątpliwości i wszczęła postępowanie krakowska prokuratura. Warunki, które zaplanował organizator, nie były wystarczające by zapewnić bezpieczeństwo podczas rodeo. Od decyzji miasta, wydanej w piątek, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organizator - spółka Westernowo - najpierw złożyła, a potem wycofała swoje odwołanie. Decyzja w sprawie organizacji rodeo nie wpływa w żaden sposób na inne imprezy organizowane w Arenie - każdy wniosek o organizację imprezy masowej opiniowany jest indywidualnie - napisała w mediach społecznościowych prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

