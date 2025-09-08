Poniedziałkowy wieczór na Śląsku upływa pod znakiem gwałtownych i jednocześnie niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać m.in. trąbę powietrzną. W regionie obowiązuje tzw. "żółty alert", czyli ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami.

Trąba powietrzna nad Marklowicami

Dość niecodzienne zjawisko zaobserwowano w Marklowicach, gdzie zaobserwowano trąbę powietrzną. W regionie wystąpiły także silne burze, ulewy oraz gradobicia — informuje "Dziennik Zachodni". Nagranie, na którym widać tworzący się lej kondensacyjny, udostępnili w mediach społecznościowych autorzy strony Polscy Łowcy Burz.

"Obserwujemy liczne superkomórki, generujące głównie opady dużego gradu. Jak wynika z najnowszych informacji, jedna z nich wygenerowała także tornado, które widoczne było z miejscowości Marklowice w województwie śląskim"

- czytamy w opisie filmu.

Strażacy w akcji. Podtopienia na Śląsku

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku interweniowali trzydzieści razy w związku z podtopieniami. Zgłoszenia dotyczyły zalanych piwnic, posesji oraz dróg na terenie Rybnika, gminy Lyski, a także miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny, gdzie ulice zamieniły się w rwące rzeki. Cztery interwencje odnotowano w gminie Niegowa.

Burze także w Małopolsce i na Opolszczyźnie

Podobnie było w województwie opolskim. Jak informuje TVP3 Katowice, w Górze Świętej Anny spadł grad wielkości piłeczek golfowych.

Skutki burz widać także w Małopolsce, a dokładnie w powiecie nowosądeckim, gdzie IMGW ogłosił "czerwony alert". Po obfitych opadach deszczu woda zaczęła wdzierać się na posesje.

Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB dla kilku województw

Mieszkańcy województwa śląskiego otrzymali wiadomość ostrzegającą przed trudnymi warunkami pogodowymi. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przede wszystkim przed intensywnymi opadach deszczu i burzami, a także wezbraniem rzek i podtopieniami. Podobne informacje trafiły też do mieszkańców województw: wielkopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne.