Horoskop na 2025. Przepowiednia wyróżnia jeden znak zodiaku. Otworzy się portal bogactwa, a złoty róg obwieści koniec nieszczęść

Horoskop na 2025 rok. Co się wydarzy w nadchodzącym roku?

Rok 2025 w horoskopie ma być czasem wielkich emocji i wzmożonej aktywności w sferze prywatnej. Dla wielu znaków zodiaku będzie to rok pełen zmian w życiu osobistym. Zodiakalna Panna może liczyć na zmianę statusu w związku, a Ryby na początek nowej znajomości. Emocje w 2025 roku będą buzowały i będą ogromne. Byk musi uważać, aby jego upór nie doprowadził do wielkiej kłótni, a Bliźnięta nie mogą dać się sprowokować. Horoskop na 2025 szczególnie wyróżnia jeden znak zodiaku. Będzie nim Strzelec. To właśnie Strzelca dotyczy największa przepowiednia szczęścia na 2025 rok. Będzie to dla niego czas pełen radości i zmian, które pociągną za sobie same pozytywne wydarzenia. Rozwój wypadków sprawi, że Strzelec w 2025 roku nie będzie musiał obawiać się o swojej finanse, a jego strefa uczuciowa będzie bezpieczną przystanią bez porywistych sztormów.

Astrologia na 2025 rok. Najważniejsze wydarzenia nadchodzącego roku

Jednym z najważniejszych wydarzeń astrologicznych w 2025 roku będzie retrogradacja Merkurego, która potrwa od 15 marca do 17 kwietnia 2025 w znaku Lwa i od 9 listopada do 29 listopada 2025 r. w Strzelcu i Skorpionie. według astrologii czeka nas podwójne uderzenie emocjonalnie. Retrogradacja Merkurego może sprawić, że będziemy bardzo rozdrażnieni. To czas uczuciowej walki i trudności w komunikacji. Każdy ze znaków zodiaku będzie podrażniony i łatwo może wpadać w gniew. Odbije się to na samopoczuciu wszystkich. To zdecydowanie będą najtrudniejsze tygodnie w całym 2025 roku. Astrologia radzi, aby w tym czasie skupić się na wewnętrznej równowadze, które pomoże bezpiecznie przetrwać okres retrogradacji. Polecana jest medytacja, słuchanie muzyki i relaks we własnym towarzystwie.

