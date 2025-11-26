Kto posadzi w ogrodzie ten prosi się o nieszczęścia. Ulubione drzewko Polaków jest symbolem smutku. Znaczenie roślin

Popularne w ogrodach drzewko, cenione za szybki wzrost, ma ukrytą, mroczną historię.

Zgodnie z dawnymi wierzeniami, roślina ta symbolizuje smutek i może wpływać na domowników.

Okazuje się, że jej obecność wiąże się również z realnymi zagrożeniami dla zdrowia i ogrodu.

Zanim zdecydujesz się na jej posadzenie, dowiedz się, dlaczego niektórzy nazywają ją "drzewkiem nieszczęść"!

Kto posadzi w ogrodzie ten prosi się o nieszczęścia

Od lat w polskich ogrodach dominuje jedno drzewko - tuja, czyli żywotnik. Polacy sadzą je nie tylko ze względów ozdobnych, ale także traktują ją jako naturalne odgrodzenie się od sąsiada. Swoją sławę tuja zawdzięcza niewątpliwie temu, że szybko rośnie i nie wymaga starannej pielęgnacji. Jednak jak się okazuje, uwielbiana przez Polaków tuja może mieć negatywny wpływ na człowieka. Nie każdy zdaje sobie nawet sprawę z tego, że kiedyś tuje sadzono głównie na cmentarzach. Drzewko było bowiem symbolem żałoby i rozpaczy. Wówczas unikano jej hodowli w miejscach zamieszkałych. Z czasem zaczęto ją traktować jako drzewko ozdobne i coraz chętniej sadzono tuje w ogrodach. Jednak jak się okazuje, tuja może mieć zły wpływ na człowieka i wręcz ściągnąć na niego nieszczęście.

Tuja jest symbolem smutku. Przesądy o roślinach

Zgodnie z przesądami tuje to rośliny, które mogą nam wyrządzić sporo szkód. Niektórzy twierdzą, że popularne drzewko ma zły wpływ na samopoczucie i relacje łączące domowników - wyciąga życiową energię, osłabia nastrój, pogłębia smutek i pesymizm, sprawia, że domownicy stają się drażliwi i konfliktowi, a nawet może przyciągnąć pecha i problemy finansowe.

Tuje są szkodliwe dla zdrowia

Choć tuje cieszą się ogromną popularnością w polskich ogrodach, warto pamiętać, że ich urok kryje pewne niebezpieczeństwa. Olejki eteryczne zawarte w tujach są trujące zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Spożycie nawet niewielkiej ilości tej rośliny może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Mało tego, drzewka te mogą negatywnie oddziaływać na nasze samopoczucie nawet samym zapachem, szczególnie intensywnym w okresie kwitnienia, przypadającym na kwiecień i maj.

A to nie wszystko! Tuje stanowią idealne środowisko dla kleszczy, przenoszących groźne choroby, a także dla grzybów, które mogą zagrażać innym roślinom w Twoim ogrodzie. Zanim więc zdecydujesz się na posadzenie tui, dobrze rozważ wszystkie za i przeciw, mając na uwadze nie tylko estetykę, ale przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.