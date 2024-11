Najpotężniejszy znak zodiaku, który teraz rozpoczyna swoje łowy. Horoskop celowo go pomija?

Trzynasty znak zodiaku. Jaka data? Co horoskop mówi o Wężowniku?

Tradycyjny horoskop wymienia dwanaście znaków zodiaku. To wszystkim nam znany: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik oraz Ryby, jednak jak się okazuje istnieje jeszcze trzynasty znak zodiaku. To Wężownik, który już od pewnego czasu coraz częściej pojawia się w astrologii. Już w 1930 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna potwierdziła granice nowej konstelacji zwanej Wężownikiem. Według tej teorii Słońce przechodzi przez Wężownik w dniach 29 listopada - 17 grudnia, czyli teoretycznie osoby urodzone w tym czasie jako znak zodiaku powinny wybierać owe Wężownik. To jednak nie wszystko, w 2016 roku NASA opublikowała informacje jakoby gwiazdozbiory uległy zmianom i Słońce nie porusza się już po dwunasty znakach zodiaku, a co za tym idzie do tego grona dodano Ophiuchus, czyli Wężownika. Owy trzynasty znak zodiaku opisywał także starożytny astronom Ptolemeusz. Umieścił on go na swojej liście konstelacji.

Wężownik - trzynasty znak zodiaku. Co go charakteryzuje?

Niektórzy uważają, że Wężownik to bardzo potężny znak zodiaku, którego należy się lękać. Jego moc potrafi przytłaczać i ma niszczycielską siłę. Miłośnicy astrologii uważają, że osoby urodzone w ten konstelacji stanowią mieszankę pomiędzy Skorpionem, a Strzelcem. Są ciekawi świata, pełni pasji i emocji, które w nich buzują. Z drugiej strony, są także wścibskie, chytre i często mają narcystyczne dusze. Uwielbiają być w centrum uwagi i kochają komplementy. Często stawiają siebie na pierwszym planie i zapominają o innych. Nigdy nie mają sobie nic do zarzucenia i zawsze są przekonane o swojej racji.