Piątek 13. nie musi być pechowy. Ten prosty rytuał ma ochronić dom

Data wypadająca w piątek trzynastego wywołuje skrajne emocje, a wokół tego dnia narosło mnóstwo zabobonów oraz lęków przed nieszczęściem.

Źródeł negatywnej opinii o tym dniu upatruje się w zestawieniu nieszczęśliwej liczby trzynaście z piątkiem, który w części kultur budził złe skojarzenia.

Rozsypanie odrobiny zwykłej soli na domowym progu to jeden z łatwych, dawnych zwyczajów, który ma za zadanie odegnać niepowodzenia w tym dniu.

Zła opinia ciągnąca się za piątkiem 13. nie wzięła się znikąd, ponieważ na przestrzeni lat wokół tej daty urosło wiele rozmaitych mitów, historii i przesądów. Część ludzi rezygnuje wtedy z wyjazdów, inni przekładają istotne rozmowy na następny dzień, a kolejni pilnują się na każdym kroku, aby nie przejść pod drabiną lub nie rozbić zwierciadła. Mimo braku logicznych podstaw dla takich lęków, tego typu wierzenia nadal cieszą się dużą popularnością.

Piątek 13. i przesądy. Skąd wzięła się zła sława tej daty?

Chociaż trudno jednoznacznie wskazać dokładne źródło zabobonów przypisywanych temu dniowi, mają one za sobą bardzo długie dzieje. W niektórych kulturach sam piątek wiązano ze zjawiskami o złym wydźwięku, z kolei liczbę trzynaście od dawna traktowano jako zwiastun nieszczęścia. Zestawienie ze sobą tych dwóch czynników zaczęło więc wywoływać wyjątkowy strach. Na przestrzeni lat wykształciły się rozmaite praktyki mające zabezpieczać ludzi przed pechem, do których zalicza się noszenie amuletów, stukanie w niemalowane drewno oraz schodzenie z drogi czarnym kotom.

Rytuał z solą w piątek 13. ma chronić dom przed pechem

Szczególną rolę wśród starych metod mających odganiać niepomyślną aurę odgrywa zwykła sól kuchenna. Przez stulecia ludzie wierzyli w jej symboliczne działanie zapewniające ochronę i oczyszczenie. W rozmaitych kulturach panowało przekonanie, że substancja ta jest w stanie zablokować zawistne spojrzenia, ludzką zazdrość oraz inne złe oddziaływania. Zgodnie z jednym z takich zabobonów, w piątek 13. dobrze jest wysypać odrobinę tej przyprawy tuż przy wejściu. Wyjątkową rolę odgrywał tutaj sam próg, traktowany jako linia oddzielająca bezpieczne wnętrze domu od świata zewnętrznego. Dawne przekazy głoszą, że wysypana w tym punkcie sól buduje umowną zaporę zatrzymującą pecha i złą energię przed wniknięciem do mieszkania. Część osób kultywujących tę tradycję radzi, aby po pewnym czasie zmieść rozsypane kryształki. Przeprowadzenie tego zabiegu nie wiąże się z żadnymi wydatkami ani skomplikowanymi przygotowaniami, gdyż wymaga użycia zaledwie szczypty składnika obecnego w prawie każdym gospodarstwie domowym.

Rzecz jasna badania naukowe nie potwierdzają, aby wysypywanie soli przy drzwiach przynosiło ludziom realne szczęście lub życiową pomyślność. Mimo to spora grupa osób traktuje ten gest jako część dziedzictwa kulturowego oraz metodę na zredukowanie napięcia towarzyszącego tej dacie. Podejście do sprawy z dystansem pozwala na bezproblemowe wykonanie tego nieskomplikowanego zabiegu. Szczypta tej przyprawy to przecież żaden wydatek, natomiast sam piątek 13. stanowi świetny pretekst do wspomnień o dawnych, intrygujących obyczajach obecnych w naszej kulturze do dziś. Kluczowe jest przy tym zachowanie pogody ducha i niedopuszczenie do tego, aby zwykła kartka z kalendarza odebrała nam dobry nastrój.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

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