Urodzeni 3., 12., 21. i 30. dnia miesiąca mają wyjątkowy dar. Numerologia wskazuje jedną cechę

Numerologia łączy daty 3., 12., 21. oraz 30. dnia miesiąca ze wspólną wibracją liczby 3, która odpowiada za optymizm, twórcze myślenie i swobodną ekspresję.

Zgodnie z tą symboliką ludzie urodzeni we wskazanych dniach odznaczają się dużym entuzjazmem, pomysłowością oraz zdolnościami komunikacyjnymi.

Numerologiczna trójka wiąże się także z łatwością w nawiązywaniu relacji, swobodą wypowiedzi oraz uzdolnieniami artystycznymi.

Do słabszych stron tej liczby zalicza się natomiast zbytnią spontaniczność, problemy z koncentracją i tendencję do porzucania zaczętych projektów.

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Znaczenie liczby 3 w numerologii. Co łączy urodzonych 3., 12., 21. i 30. dnia miesiąca?

Każda cyfra w zestawieniach numerologicznych niesie ze sobą konkretne znaczenie. Trójkę utożsamia się głównie z rozbudzoną wyobraźnią, pozytywnym nastawieniem do życia, ekspresją oraz bezproblemowym nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Zgodnie z tymi wierzeniami ludzie urodzeni trzeciego dnia miesiąca cechują się dużą otwartością i chęcią prezentowania światu swoich koncepcji. Choć wcale nie muszą brylować na każdej imprezie, to zazwyczaj świetnie rozładowują napięcie i bez trudu znajdują wspólny język nawet z nowo poznanymi osobami.

Analogiczne cechy przypisuje się trzem pozostałym dniom. Z punktu widzenia numerologii liczba 12 po dodaniu cyfr jeden i dwa daje właśnie trójkę. Identyczny rezultat uzyskamy, sumując cyfry z dat 21 oraz 30. Ten wspólny mianownik powoduje, że wszystkie cztery dni analizuje się z perspektywy tej samej wibracji. Należy mieć jednak na uwadze, że opisane powiązania stanowią jedynie symboliczne fundamenty numerologii i nie mają nic wspólnego z naukowo udowodnionymi uwarunkowaniami ludzkiego charakteru.

Numerologiczna trójka w praktyce. Kreatywność i komunikatywność to główne zalety

Ludzie pozostający pod wpływem numerologicznej trójki uchodzą za niezwykle innowacyjnych. Przypisuje się im zdolność do błyskawicznego łączenia z pozoru odległych faktów, znajdowania nieszablonowych wyjść z sytuacji oraz otwartość na nowe doświadczenia. Takie osoby źle znoszą rutynę, a powtarzalne zadania szybko pozbawiają je motywacji. Dużo lepiej funkcjonują w środowisku pozwalającym na przejęcie inicjatywy, dzielenie się własnymi wizjami lub budowanie czegoś zupełnie od zera.

Kolejnym ogromnym atutem tych osób jest sposób, w jaki porozumiewają się z otoczeniem. Ponieważ trójka stanowi symbol słowa, numerolodzy wiążą ją z darem do snucia opowieści, przelewania myśli na papier, występów przed publicznością oraz zjednywania sobie ludzi. Nie znaczy to jednak, że każdy urodzony w tych dniach jest typowym ekstrawertykiem. Wibracja trójki może przejawiać się także w znacznie bardziej wyciszonej ekspresji własnego ja, realizowanej choćby poprzez muzykę, malarstwo czy inne artystyczne pasje.

Wady numerologicznej trójki. Na co muszą uważać osoby z tych dni?

Symbolika przypisana do liczby trzy posiada również swoje ciemniejsze oblicze. Choć z jednej strony gwarantuje ona żywiołowość i zapał, to z drugiej często prowadzi do problemów ze skupieniem i trudności z finalizowaniem zadań. Ludzie utożsamiający się z tą wibracją potrafią generować mnóstwo koncepcji w tym samym czasie, lecz nierzadko brakuje im cierpliwości niezbędnej do tego, aby konsekwentnie wdrożyć je w życie.

Analizy numerologiczne wskazują ponadto na tendencję do uciekania przed trudnymi emocjami w żarty albo celowe odwracanie uwagi od sedna sprawy. Choć pogoda ducha i lekkość bycia są ogromnymi zaletami, to nie mogą one zastąpić poważnych rozmów oraz konfrontacji z prozą życia. Osoby urodzone 3., 12., 21. bądź 30. dnia miesiąca powinny zatem potraktować te wskazówki jedynie jako pretekst do odkrywania własnego potencjału, a nie bezwzględną definicję swojej natury.