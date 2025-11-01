Radosne cytaty dla znaków zodiaku. Sprawdź, jakie motto życiowe przypisane jest Tobie i powtarzaj je sobie w trudnych chwilach

Słynne cytaty, powiedzenia oraz motta życiowe dla dwunastu znaków zodiaku. Każdy ze znaków zodiaku z horoskopu ma przypisane do siebie motto życiowe, które go opisuje i stanowi jego dobrą wróżbę. To życiowa dewiza, którą warto się kierować, bowiem jej znaczenie zespolone jest z naszym znakiem zodiaku. Jesteś ciekaw, jak brzmi motto życiowe dla Twojego znaku zodiaku? Koniecznie sprawdź nasze zestawienie.

Autor: Pixabay.com

Słowa mają ogromną moc, potrafią podnosić na duchu, ale z drugiej strony mogą także krzywdzić. W horoskopie każdy z dwunastu znaków zodiaku posiada swoje magiczne sentencję, które chronią go przed złymi mocami. To proste słowa przypisane do każdego z dwunastu znaków zodiaku w horoskopie, które mogą być ich talizmanem i dobrą wróżką na szczęście. Listopad według dawnych wierzeń to miesiąc, w którym świat żywych i świat umarłych znajdują się bardzo blisko siebie. Przygotowaliśmy zestawienie magicznych cytatów dla znaków zodiaku, które rozjaśnią mrok w tym miesiącu.

Motto życiowe może dodać nam odwagi, skłonić do działania, a nawet sprawić, że będziemy bardziej wrażliwi na problemy innych. Każdy z dwunastu znaków zodiaku posiada przypisaną do siebie sentencję, którą powinien się kierować w życiu. Zobacz, co o Twoim znaku zodiaku mówią gwiazdy.

Cytaty i sentencje dopasowane do znaków zodiaku według horoskopu

Motto życiowe - BARAN (21 marca – 19 kwietnia)

"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" - Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę.

Motto życiowe - BYK (20 kwietnia – 20 maja)

"Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego" - Epikur.

Motto życiowe - BLIŹNIĘTA (21 maja – 20 czerwca)

"Świat rzeczywiście pełen jest zasadzek i wiele na nim ciemnych plam; ale nie brak też jasnych, a chociaż we wszystkich krajach miłość łączy się dzisiaj ze smutkiem, kto wie, czy się przez to nie pogłębia jeszcze" - J.R.R. Tolkien, Drużyna Pierścienia.

Motto życiowe - RAK (21 czerwca – 22 lipca)

"Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości" - Paulo Coelho, Alchemik.

Motto życiowe - LEW (23 lipca – 22 sierpnia)

"Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia" - Erich Maria Remarque, Trzej towarzysze.

Motto życiowe - PANNA ((23 sierpnia – 22 września)

"Bycie empatycznym to widzenie świata oczami drugiego, a nie widzenie własnego odbitego w jego oczach" Carl Rogers.

Motto życiowe - WAGA (23 września – 22 października)

"Kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba" - J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem.

Motto życiowe - SKORPION (23 października – 21 listopada)

"Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają ci radość" - Jane Austen, Duma i uprzedzenie.

Motto życiowe - STRZELEC ( (22 listopada – 21 grudnia)

"Egoizm jest trucizną przyjaźni“  - Honoriusz Balzac.

Motto życiowe - KOZIOROŻEC (22 grudnia – 19 stycznia)

"Bardzo łatwo jest stracić wszystko, co uważało się za dane na zawsze" - Cassandra Clare, Miasto Kości.

Motto życiowe - WODNIK (20 stycznia – 18 lutego)

" Im więcej przyzwyczajeń, tym mniej niezależności" - Jonathan Swift.

Motto życiowe - RYBY (19 lutego – 20 marca)

" Idź tam, gdzie prowadzi Cię serce, inaczej utracisz wszystko" - Rick Riordan, Złodziej pioruna.

