W najnowszym odcinku podcastu "Odkrywczynie znaczeń" Kasia Pilewska, jako sceptyk, poddaje się eksperymentowi i wyciąga kartę, która zaskakująco trafnie opisuje jej obecną sytuację. Dowiedz się, jak uczyć się tarota, jak interpretować karty i czy naprawdę jest się czego bać!
Tarot. Czy karty naprawdę wiedzą coś o tobie?
2025-12-16 9:51
W tym odcinku podcastu "Odkrywczynie znaczeń" - Kasia Pilewska i Sylwia Dominik zagłębiają się w świat tarota! Skąd wzięły się te tajemnicze karty? Jak interpretować ich symbolikę? Czy tarot przepowiada przyszłość, czy tylko pokazuje teraźniejszość? Sylwia opowiada o historii tarota, jego powiązaniach z hermetyzmem i astrologią.