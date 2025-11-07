Stoi na parapecie i ściąga pecha na domowników. Przez tę roślinę konflikty nie mają końca. Rośliny przyciągające pecha

Wybierając rośliny do domu, niektórzy kierują się nie tylko estetyką, ale i starymi przesądami dotyczącymi ich wpływu na szczęście.

Rośliny, które przyciągają pecha i nieszczęścia

Chyba większość osób lubi otaczać się roślinami i kwiatami. Stawiamy je na szafkach i parapetach w naszych domach, gdyż stanowią przepiękną ozdobę pomieszczeń. Najczęściej dobieramy te rośliny tak, aby wpasowywały się w stylistykę mieszkania. Jednak są osoby, które przy wyborze kwiatów do domu sugeruje się ich magicznymi mocami. Otóż istnieje wiele przesądów i wierzeń na temat roślin i kwiatów. I to właśnie zgodnie z nimi niektóre kwiaty mogą przynosić pecha lub przeciwnie - szczęście. Dlatego przesądne osoby ostrożnie dobierają rośliny, które będą ich otaczać każdego dnia, unikając tych przyciągających nieszczęście, problemy finansowe i konflikty na domowników. Do tych pechowych roślin zalicza się między innymi:

bluszcz,

hibiskus,

fiołek,

filodendron,

wrzos,

monstera.

Przesądy o roślinach. Te przynoszą pecha

Przesądy głoszą także, że ważny jest nie tylko gatunek rośliny doniczkowej, ale przede wszystkim stan, w jakim się znajduje. Otóż uschnięte rośliny doniczkowe ściągają na domowników pecha. Dlatego, jeśli zapomnieliśmy o podlewaniu i roślinka obumarła, odsuńmy na bok wszelkie sentymenty i pozbądźmy się jej bez mrugnięcia okiem. Podobnie sprawa wygląda w przypadku uschniętych bukietów, które zgodnie z wierzeniami ściągają na nas nieszczęśliwe wydarzenia.

Pechowa roślina doniczkowa stoi na parapetach w polskich domach. Lepiej ją od razu wyrzuć

Jedną z takich pechowych roślin jest również kaktus. Modny od wielu lat i prawdopodobnie znajduje się w większości polskich domów. Przekonanie, że kaktus przynosi pecha, jest zakorzenione w różnych wierzeniach i symbolice, a także w praktycznych aspektach związanych z tą rośliną. Ta modna lata temu roślina doniczkowa kojarzona jest z cierpieniem. Kaktus przyciąga pecha, ale też jest symbolem samotności. Kolce, które posiada przynoszą ból. Co więcej, kaktusy rosną w trudnych, pustynnych warunkach, gdzie panuje susza i brak życiodajnej wody. To może symbolizować trudności, brak perspektyw i stagnację. Często rosną samotnie na pustyni, co może symbolizować samotność, izolację i brak relacji. Dlatego zgodnie z przesądami, raczej nie powinno trzymać się kaktusa w domu, aby móc wieść spokojne, szczęśliwe życie.