Szczęście zapuka do drzwi osób mieszkających pod tym numerem mieszkania. Przepowiednia numerologiczna wskazuje boską łaskę i dobrobyt od fortuny

Przepowiednia numerologiczna z numeru mieszkania. Tym osobom los sypnie szczęściem

Numerologia to dziedzina ezoteryki zajmująca się badaniem magicznego znaczenia cyfr. W czasach starożytnych traktowana była jako pełnoprawna nauka i wierzono, że to właśnie w cyfrach zapisano ukryte wiadomości od bogów. Numerologia miała wyjaśniać to, co ukryte przed śmiertelnikami. Szczególne znaczenie numerologii przykłada szkoła pitagorejska. Dzisiaj Numerologia to przede wszystkim zabawa i traktowana jest podobnie jak horoskopy. Wiele osób sprawdza magiczne znaczenie cyfr że swojej daty urodzenia. To właśnie ona ma największe znaczenie w numerologii. Kształtuje osobowość człowieka i stanowi jego indywidualną przepowiednię. Jednak dużo znaczenie ma także numer mieszkania. Dlaczego?

Dom stanowi bezpieczna przystań dla każdego człowieka. Jest miejscem, w którym się odpoczywa i kwitnie życie prywatne. To właśnie energia mieszkania kształtuje nasze zachowania i samopoczucie. Przepowiednia numerologiczna mówi, że już wkrótce jeden numer mieszkania nabierze wyjątkowego znaczenia. W 2025 cyfra królująca jest 9. To bardzo silna cyfra. Oznacza potęgę intuicji i emocjonalność. Cyfra 9 w numerologii cechuje się wybitną podświadomością i widzi więcej. Osoby mieszkające pod numerem 9 wkrótce na własnej skórze poczują moc tej cyfry. Jej energia sprawi, że będą one podejmowali trafione decyzje. Ich podświadomość będzie cały czas podpowiadała właściwie i sprawi, że w najbliższym czasie będą one unikali życiowych błędów. Cyfra 9 w numerze mieszkania to także spokój. Zapewni ona odpoczynek i dobrą atmosferę wśród domowników. Ochroni przed awanturami i niepotrzebnymi kłótniami. Cyfra 9 sprawi, że dom stanie się prawdziwa ostoją radości i beztroskiego szczęścia. Z tej wyjątkowej energii skorzystają nie tylko osoby mieszkające pod numerem 9, ale także te, które mają tą cyfrę w numerze mieszkania, na przykład 19 lub 39.