Ta cyfra w dacie urodzenia oznacza inteligencję oraz umysł geniusza. Osoby, które ją mają się czym chwalić. Numerologia daty urodzenia

Numerologia to pseudonauka opierająca się na odkrywaniu ukrytego znaczenia cyfr i liczb. Nie zawsze była traktowana jako część ezoteryki. W starożytności numerologia stawiania była na równi z matematyką. Pitagorejczycy wierzyli, że to właśnie numerologia odpowiada za boski porządek, a na jej podstawie można ocenić czyjeś życie. Według numerologów najważniejszą cyfra w życiu każdego człowieka jest data urodzenia. Jej siła i ważność biorą się z faktu, że jest ona niezmienna. Tego dnia zaczęła się nasza ludzka podróż, a energia cyfr z daty urodzenia już zawsze będzie na nas wpływać.

Ta cyfra w dacie urodzenia odpowiada za inteligencję. Osoby ja posiadające mogą czuć się wyróżnione

W numerologii najważniejsze są cyfry oraz liczby mistrzowskie, czyli 11, 22 oraz 33. To one mają największą energię oraz nie sumują się dalej. Każda z cyfr oraz liczb to inna energia i wibracja. Numerologiczna 8 odpowiada za pieniądze i sukces finansowy, 9 to intuicja, a 1 chęć zwyciężania. Jedna z cyfr symbolizuje mądrość oraz wrodzoną inteligencję. Jest nią cyfra 7. Jeżeli posiadasz w swojej dacie urodzenia siódemkę to znak, że drzemie w Tobie gigantyczny potencjał. Cyfra 7 w numerologii to przede wszystkim potężny, analityczny umysł. Cyfra ta odpowiada z alogiczne myślenie oraz umiejętność oceniania ryzyka. To skrupulatny naukowiec badający wszystkie za i przeciw. Osoby posiadające cyfrę 7 w swojej dacie urodzenia nie podejmują zbędnego ryzyka. Potrafią doskonale kalkulować i wyciągać wnioski. Uczą się na błędach i nigdy nie "wchodzą dwa razy do tej samej rzeki". W uczuciach są wierni i niczym skała potrafią wspierać swoich partnerów. Nie boją się kontentacji z innymi i ciężko ich zranić. Zawsze mówią, co myślą i nie dają się zranić. Mają silny system wartości i wiarę we własne umiejętności. Odnoszą sukcesy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.