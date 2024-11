Tak wywróżysz sobie miłość i bogactwo w andrzejki. Najlepsze wróżby na imprezę ze znajomymi. Andrzejki 2024

Andrzejki 2024. Co to za święto i skąd się wzięło?

Dokładnie w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w tym roku z piątku na sobotę czeka nas jedna z najbardziej magicznych nocy w roku - andrzejki 2024. To wtedy, dzięki wróżbom możemy przewidzieć swoją przyszłość, a nawet sprawdzić, jak na imię będzie miał nasz mąż. I choć obecnie są traktowane jako forma zabawy, to mają wielowiekową tradycję i kiedyś były one bardzo ważnym świętem. W Polsce są najprawdopodobniej obchodzone od prawie 500 lat. Pierwsze wzmianki na ich temat pojawiły się w 1557 roku. Andrzejki są rozpoczęciem adwentu, czyli czasu oczekiwania na przyjście na świat Jezusa. Kiedyś do wróżb andrzejkowych podchodzono niezwykle poważnie i były one przeznaczone wyłącznie dla niezamężnych dziewcząt. Dotyczyły oczywiście przyszłego męża - tego, jak będzie wyglądał, skąd pochodził i jak się nazywał. Wierzono bowiem, że to, co pokaże wróżba, naprawdę się spełni, dlatego najczęściej wykonywano ją w odosobnieniu. Co prawda pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do końca znane, choć niektórzy twierdzą, że wywodzą się one ze starożytnej Grecji.

Andrzejki 2024. Wróżby i ich znaczenie

W andrzejki 2024 nieistotne jest czy wybierasz się na domówkę do znajomych, czy na uroczysty bal. Tej nocy nie możesz zapominać o wróżbach andrzejkowych. Poniżej zestawiliśmy kilka najpopularniejszych wróżb na andrzejki.

Lanie wosku

Dzięki tej wróżbie poznasz swoją przyszłość. Ciekły wosk przelewamy przez stary klucz wprost do zimnej wody. W ten sposób powstają różne figury woskowe. To, jaką figurę otrzymamy, zwiastuje naszą przyszłość. Np. jeśli twoja przypomina anioła, to dostaniesz dobrą wiadomość, natomiast jeśli widzisz pierścionek, to możesz liczyć na rychłe zaręczyny.

Listek, obrączka, wstążka, różaniec

Te rzeczy umieszczamy w czepki i losujemy. Listek będzie oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny.

Wróżba z butami

Wszystkie osoby obecne na imprezie ustawiają swojego buta jeden za drugim w stronę wyjścia z pomieszczenia. Ten buty, który jako pierwszy dotrze do drzwi, wygrywa, a jego właścicielowi spełni się marzenie.

Ciasteczka z wróżbą

Można kupić je w cukierni lub samodzielnie upiec. W ciasteczkach należy umieścić zapisane wróżby. Każda osoba, która otworzy ciasteczko, dowie się, co czeka ją w najbliższej przyszłości.