Te cztery znaki zodiaku budują wokół siebie mur. Sprawdź, czy twój znak znajduje się na liście

Niektóre znaki zodiaku naturalnie trzymają ludzi na dystans i wznoszą niewidzialną barierę chroniącą swoją wrodzoną wrażliwość.

Taka postawa rzadko wynika ze złych intencji, a zazwyczaj stanowi po prostu mechanizm obronny przed emocjonalnym zranieniem.

Poznaj cztery zodiakalne typy, które najtrudniej obdarzają innych zaufaniem i sprawdź powody ich specyficznego chłodu.

Należy pamiętać, że astrologia nie posiada statusu dziedziny naukowej. Z tego powodu charakterystyki poszczególnych znaków należy traktować z przymrużeniem oka i patrzeć na nie wyłącznie jako dodatkowe narzędzie do analizy ludzkich zachowań.

Czasami na naszej drodze stają osoby budujące wokół siebie barierę nie do przebicia i zachowujące ogromny dystans przy zawieraniu nowych znajomości. Przedstawiciele konkretnych znaków zodiaku wykazują wyjątkową ostrożność, trzymają ludzi na dystans i bardzo rzadko decydują się na okazywanie prawdziwych uczuć. Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa zajmuje im sporo czasu i dopiero po jego upływie pozwalają komuś wejść do swojego świata. Otoczenie często interpretuje to jako zwykły chłód emocjonalny, chociaż w praktyce jest to naturalny mechanizm obronny zabezpieczający przed przykrymi doświadczeniami. Poniżej prezentujemy zestawienie najbardziej ostrożnych znaków.

Te cztery znaki zodiaku są bardzo nieufne

Według astrologów dokładnie cztery znaki zodiaku charakteryzują się potężną nieufnością wobec otoczenia. Warto sprawdzić poniższe zestawienie i przeanalizować powody ewentualnych problemów z budowaniem zaufania.

Na samym szczycie zestawienia najbardziej nieufnych znaków zodiaku plasuje się Skorpion. W tym przypadku dystans ma bezpośredni związek z intensywnym charakterem i nieodpartą chęcią kontrolowania każdej sytuacji. Przedstawiciele tego znaku doskonale czytają intencje innych ludzi i szybko wyłapują wszelkie ukryte motywy. Panicznie boją się manipulacji oraz zdrady, a pokazanie słabości traktują jak osobistą przegraną. Skorpiony mają niezwykle zawiłą sferę emocjonalną, przez co wpuszczenie kogoś do swojego życia traktują jak gigantyczne ryzyko wykorzystania ich dobrych intencji.

Kolejny znak zodiaku wykazujący ogromną powściągliwość w kontaktach międzyludzkich to Panna. Ten typ osobowości zawdzięcza swoją nieufność niezwykle analitycznemu podejściu do życia oraz ciągłemu dążeniu do perfekcji. Panny potrafią w ułamku sekundy wychwycić błędy w zachowaniu innych ludzi i bywają niezwykle krytyczne. Zawsze kierują się logiką i domagają się konkretnych dowodów na prawdomówność drugiej strony. Zauważenie najmniejszej luki w czyjejś opowieści natychmiast uruchamia u nich mechanizm obronny. Najbardziej obawiają się bolesnego rozczarowania i poniesienia strat w wyniku cudzej niekompetencji lub zwykłego kłamstwa.

Niewidzialną barierę w relacjach z otoczeniem stawia również Koziorożec. Mówimy tu o ludziach do bólu praktycznych, odpowiedzialnych i analizujących każdy krok. U Koziorożców brak zaufania bierze się z ogromnej potrzeby życiowej stabilizacji oraz gwarancji bezpieczeństwa. Unikają oni ryzyka, nienawidzą ponosić porażek i nie znoszą tracić kontroli nad własnym losem. Zanim zaufają komukolwiek, muszą zyskać stuprocentową pewność co do rzetelności tej osoby i braku zagrożenia dla ich ciężko wypracowanej pozycji społecznej. Zdecydowanie wolą twardo stąpać po ziemi i przygotować się na najczarniejszy scenariusz, niż dać się komuś negatywnie zaskoczyć.

Zestawienie zamyka Rak, który także wykazuje potężny dystans wobec nowo poznanych osób. W jego przypadku brak zaufania wynika wyłącznie z uwarunkowań emocjonalnych. Raki charakteryzują się ogromną wrażliwością i troską o najbliższych, ale panicznie boją się odrzucenia. Ich niewidzialny mur przypomina twardą skorupę zabezpieczającą bardzo kruche serce przed ciosami z zewnątrz. Wymagają one ogromnej ilości czasu na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zyskanie gwarancji szacunku dla ich skomplikowanych emocji.

Na koniec warto raz jeszcze przypomnieć, że astrologia nie zalicza się do grona dziedzin naukowych i brakuje jakichkolwiek dowodów potwierdzających przełożenie daty urodzenia na konkretne cechy charakteru. Powyższe opisy pełnią funkcję czysto rozrywkową i nie powinny stanowić głównego narzędzia do oceny osobowości drugiego człowieka.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

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