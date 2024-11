Kolor szminki dla znaków zodiaku. Sprawdź, jaki odcień najlepiej pasuje do Twojego astralnego odbicia. Co na ten temat mówi horoskop?

Horoskop na pełnię Księżyca w listopadzie 2024 ma dobre wiadomości szczególnie dla jednego zodiaku. Astrologiczna przepowiednia dotycząca tej lunacji pełni będzie doskonałym prognostykiem na nadchodzący rok. Warto jednak zauważyć, że Pełnia Mroźnego Księżyca, jak określa się to zjawisko w listopadzie, będzie miała wpływ na każdy znak zodiaku. Księżyc w Byku ma nas zachęcić do patrzenia na świat bez różowych okularów. Co jeszcze przyniesie i kogo czekają sukcesy?

Ten znak zodiaku nareszcie rozwinie skrzydła. Horoskop na pełnię Księżyca w listopadzie z przepowiednią wysokich lotów

Znak zodiaku, dla którego horoskop przepowiada sukces to Strzelec. Pełnia Księżyca w listopadzie wzmocni Twoją pozycję. Doda Ci skrzydeł, by wyjść ze strefy komfortu i sięgnąć po to, co Ci się należy. Ciężko na to pracowałeś Strzelcu, dlatego czas zacząć latać wysoko. Choć szykuje się mnóstwo obowiązków i nowych projektów uda Ci się wszystkiemu sprostać nie zaniedbując bliskich. Jednak jeśli w planach były imprezy i luz, na to nie będzie miejsca. Twoja praca w końcu zostanie doceniona nie tylko słownie. Awans i podwyżka są w zasięgu ręki.

Pełnia Księżyca w listopadzie 2024. Rady dla każdego znaku zodiaku

Pełnia Księżyca w znaku Byka przyciąga naszą uwagę do tematów, którymi rządzi ten znak zodiaku. Zachęca nas do przyjrzenia się naszemu budżetowi, wydatkom, dochodom oraz innym dobrom materialnym. Tematem tej pełni Księżyca są uczciwość i sprawiedliwość, co może sprawić, że niektóre osoby będą się denerwować w związku z tematami takimi jak miłość, pieniądze i piękno. Nie ma potrzeby bać się tego, co jest dobre, ani nie należy projektować złych uczuć w kierunku ludzi, którzy oddają się przyjemności, o ile świadomie nie wyrządzają krzywdy innym.Dzień przed pełnią w jej trakcie oraz dzień później możemy spodziewać się zaskakujących wydarzeń. Możemy odczuwać napięcia i niepokój. Emocje będą brać górę, dlatego mimo wszystko warto zachować spokój, tak by nie dać się wyprowadzić z równowagi. Nadchodzi czas wielkich transformacji. Warto zagłębić się w swojej duszy i spojrzeć, które miejsca oświetla księżyc.

Pełnia Księżyca w listopadzie 2024. Kiedy jest i jak się nazywa?

Pełnia Księżyca w listopadzie 2024 wypada 15 dnia miesiąca. Najbardziej okazały nasz naturalny satelita będzie około godziny 22:27. Przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie Srebrny Glob będzie widoczny gołym okiem z każdego miejsca w Polsce. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Pełnia Księżyca w listopadzie określana jest jako Mroźny Księżyc lub Ciemny Księżyc. Te nazwy pochodzą od warunków pogodowych – szybko zapadającą noc i temperatury, które zwiastują zimę. Jednak to, że na niebie pojawi się Mroźny Księżyc, nie oznacza, że w tym dniu zapanuje mroźna aura. Innym określeniem listopadowej pełni jest Pełnia Bobrzego Księżyca. Podobnie, jak poprzednie nazwy, tak i ta jest związana z naturą oraz działalnością człowieka. Rdzenni Amerykanie w listopadzie zastawiali pułapki na bobry. Jednak nazwa tego Księżyca mogła nawiązywać również do zwiększonej aktywności bobrów budujących zimowe zapory.

ZOBACZ TEŻ: Poznaj swojego Anioła Stróża: Imiona Aniołów według daty urodzenia. Który Anioł czuwa nad Tobą?