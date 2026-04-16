Wyjątkowy numer PESEL dla urodzonych konkretnego dnia. Ta sekwencja to rzadkość

Unikalny ciąg cyfr, jakim jest PESEL, zawiera w sobie zakodowane dane na temat płci oraz daty urodzenia danego obywatela.

Wielkimi krokami zbliża się termin, który zagwarantuje noworodkom niezwykle rzadką kombinację numerów w państwowym rejestrze.

Warto dowiedzieć się, co dokładnie sprawia, że ten konkretny dzień wygeneruje tak niespotykaną sekwencję.

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, znany powszechnie pod skrótem PESEL, stanowi podstawowe narzędzie do identyfikowania osób fizycznych w polskich bazach danych. Ten jedenastocyfrowy kod jest absolutnie niezbędny podczas załatwiania spraw w urzędach, placówkach medycznych, bankach czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także przy podpisywaniu różnego rodzaju umów. Jego budowa opiera się na ściśle określonych zasadach, gdzie każdy znak niesie za sobą konkretną informację o właścicielu dokumentu. Początkowe sześć znaków odpowiada za datę przyjścia na świat, przy czym wartość miesiąca ulega modyfikacji w zależności od stulecia urodzenia. Następne cztery pozycje pełnią funkcję porządkową i określają płeć, co można rozpoznać po przedostatniej cyfrze, która u mężczyzn jest nieparzysta, a u kobiet parzysta. Całość zamyka specjalna cyfra kontrolna, wyliczana za pomocą odpowiedniego algorytmu matematycznego, co pozwala systemom informatycznym błyskawicznie zweryfikować poprawność całego identyfikatora.

Wyjątkowy numer PESEL dla dzieci urodzonych tego konkretnego dnia

Rodzice spodziewający się potomstwa w niedalekiej przyszłości mogą być świadkami interesującego zjawiska urzędowego. Chodzi dokładnie o 26 czerwca 2026 roku, ponieważ noworodki, które przyjdą na świat w tym właśnie terminie, zyskają identyfikator zaczynający się od wysoce niespotykanego, potrójnego powtórzenia cyfr: 262626.

Skąd bierze się tak nietypowy układ w dokumentach osób urodzonych 26 czerwca 2026 roku? Wyjaśnienie tego fenomenu tkwi bezpośrednio w obowiązującym systemie kodowania danych w Polsce.

Pierwsze dwie cyfry, czyli 26, to po prostu końcówka rocznika 2026. Kolejna para, również 26, reprezentuje miesiąc urodzenia. Zgodnie z zasadami administracyjnymi, dla osób urodzonych w XXI wieku do numeru miesiąca dodaje się wartość 20, co w przypadku czerwcowej szóstki daje nam wynik 26. Z kolei trzecia para w tej sekwencji to dokładny dzień miesiąca, który w tym przypadku także wynosi 26.

Zbieżność roku, odpowiednio zmodyfikowanego miesiąca oraz dnia tworzy niezwykle rzadką sytuację, w której początek ewidencji składa się z trzech takich samych par liczbowych. Tego rodzaju powtarzalna sekwencja z pewnością będzie stanowić drobną, ale intrygującą ciekawostkę dla posiadaczy tak ułożonego dokumentu tożsamości.

Ten specyficzny przypadek doskonale ukazuje, w jaki sposób z pozoru zwykły zbiór cyfr może pełnić fundamentalną rolę w funkcjonowaniu państwa i jego obywateli. Zbliżający się wielkimi krokami 26 czerwca 2026 roku jest dowodem na to, że nawet w sztywnych i zautomatyzowanych rejestrach administracyjnych można czasem natrafić na fascynujące i unikalne anomalie liczbowe.

