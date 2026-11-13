Zakończy się 14 listopada w nocy. Trudny okres analizy i powrotów do przeszłości mówi „do widzenia” i robi miejsce na ruch w przód. W astrologii to ważny czas dla tych znaków zodiaku

- Długotrwały okres astrologicznych wyzwań dobiega końca – retrogradacje Wenus i Merkurego ustępują już 14 listopada.
- Od ponad miesiąca utrudniały one komunikację, destabilizowały finanse i testowały relacje, zmuszając do powrotu do przeszłości.
- Odkryj, które znaki zodiaku odczują natychmiastową ulgę i jak wykorzystać powrót do równowagi, aby ruszyć z miejsca!
Zakończy się 14 listopada w nocy. Trudny okres analizy i powrotów do przeszłości mówi „do widzenia”
Minione tygodnie mogły namieszać w naszym życiu. Od 3 października w ruchu wstecznym znajdowała się planeta Wenus, która rozpoczęła się w Skorpionie, a 25 października cofnęła się do znaku Wagi. Wenus w pierwszej części akcentowała tematy zaufania, intymności i wspólnych zasobów, a w drugiej - równowagi i zasad w partnerstwie. Natomiast 24 października swoją retrogradację rozpoczął Merkury. W astrologii retrogradacja Merkurego związana jest z rewizją planów, powrotem do niedokończonych rozmów oraz koniecznością zachowania większej uważności w komunikacji, umowach i podróżach. Krótko mówiąc w astrologii obie retrogradacje oznaczały wzmożony powrót tematów z przeszłości - zarówno w kwestii dawnych relacji i rozliczeń emocjonalnych, jak i niedomówień czy wstrzymanych ustaleń finansowych. Ten okres lada chwila się zakończy. Już w nocy 14 listopada obie planety zakończą swój ruch wsteczny, a nasze życie powoli wróci na właściwe tory. Niektóre znaki zodiaku wręcz będą mogły odważnie ruszyć w przód.
Koniec retorgradacji Merkurego i Wenus 2026. W astrologii to ważny czas dla tych znaków zodiaku
Najmocniej zakończenie retrogradacji Merkurego oraz Wenus odczują znaki, przez które bezpośrednio przebiegały obie retrogradacje, a także znaki tworzące z nimi silne, napięciowe aspekty. Największą ulgę odczują zatem:
- Skorpion: Merkury kończy dziś retrogradację bezpośrednio w Twoim znaku, a wcześniej przez trzy tygodnie cofała się tu również Wenus. Odczujesz wyraźne rozładowanie wewnętrznego napięcia. Wracają jasność umysłu, decyzyjność oraz płynność w sprawach osobistych i finansowych, które od początku października wydawały się zamrożone lub wymagały ciągłych poprawek.
- Waga: To właśnie w Twoim znaku Wenus - Twoja planeta patronacka - zatrzymuje się i jutro nad ranem rusza do przodu. Przez ostatnie trzy tygodnie mogłaś/eś czuć zastój w relacjach, wracać do dawnych dylematów uczuciowych lub wątpić we własne wybory. Od 14 listopada wraca poczucie równowagi, łatwiej będzie podjąć ostateczne decyzje sercowe i wizerunkowej
- Byk: Ponieważ Wenus jest Twoją planetą opiekuńczą, a większość akcji działa się w Twoim sektorze partnerstwa i zobowiązań (Skorpion/Waga), koniec retrogradacji przynosi stabilizację w relacjach jeden na jeden oraz w codziennej pracy i zdrowiu. Kończy się czas nieporozumień z partnerami biznesowymi lub życiowymi.
- Baran: Ruch wsteczny Wenus w Wadze mocno testował Twoje związki i współpracę, a Merkury w Skorpionie wymuszał trudne rozmowy o wspólnych pieniądzach lub granicach. Zwrot obu planet pozwala wreszcie ruszyć z miejsca z ustaleniami, które utknęły w martwym punkcie pod koniec października.