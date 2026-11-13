Zakończy się 14 listopada w nocy. Trudny okres analizy i powrotów do przeszłości mówi „do widzenia” i robi miejsce na ruch w przód. W astrologii to ważny czas dla tych znaków zodiaku

Kończy się dosyć trudny okres w astrologii. Ostatnie tygodnie to by czas powrotów do przeszłości, przerabiania starych tematów, a nawet związków. Ten etap powoli mówi "do widzenia" i już 14 listopada w nocy kończą się wymagające dla nas retrogradacje Wenus i Merkurego. Ulgę poczuje każdy z nas, jednak te znaki zodiaku w końcu będą mogły ruszyć w przód.

Autor: Canva.com