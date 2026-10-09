Absurdalnie zabawna komedia funeralna. „Wietrzny odpoczynek” Moniki Wawrzyńskiej

Poznaj najbardziej zakręconą książkę królowej komedii funeralnych! Pracownicy biura księgowego Kwity i Pity wyjeżdżają na południe Polski, żeby przeprowadzić audyt w hucie szkła. Jeden z magazynów huty sąsiaduje ze starym cmentarzem, co niespodziewanie ma wpływ na policzalność zasobów i poczytalność audytujących. A sama inwentaryzacja napotyka liczne trudności.

W drodze powrotnej Lidka otrzymuje wiadomość, w wyniku której cały team grzęźnie w środku lasu. To początek nieprzewidzianych zdarzeń. Zmuszą one Lidkę oraz pozostałych księgowych do zrewidowania planów nie tylko na nadchodzący rok, ale na całe życie.

Seria pogrzebów, tajemnicza zawartość trumny, świąteczny elf i Mikołaj, a przede wszystkim szalona i bardzo słodka miłość, to tylko część niespodzianek, które staną na drodze pracowników biura Kwity i Pity.

Ta absurdalnie zabawna historia nadchodzi i pomrujuje jak śnieżna burza!

Monika Wawrzyńska. W odległej młodości studentka warszawskiego AWF-u, kierowca i pilot rajdowy. Później szczęśliwa mama Marysi i ubrana w uwierający biały kołnierzyk pracownica korporacji, pnąca się po szczeblach kariery na sam szczyt. Po głębokim rozczarowaniu życiem korporacyjnym wyjeżdża do Afryki, tam też zdobywa szczyty, tym razem Korony Ziemi (aż dwa – pierwszy i ostatni), a także nową perspektywę życiową (taką z wysokości 5895 m.n.p.m.). Porzuca korporację, wskakuje w dresy i pisze książki. Przy okazji zostaje własną szefową i kobietą spełnioną. Jako wielbicielka win o bogatym bukiecie mówi o sobie: dobry rocznik. Słucha rocka, wozi się harleyem i wszystkie pieniądze wydaje na podróże.

Książka „Wietrzny odpoczynek” Moniki Wawrzyńskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 14 pażdziernika.