„Wasza wina” Mercedes Ron w przekładzie Natalii Wyględowskiej. Kontynuacja uwielbianej przez czytelników Sagi Winnych

„Wasza wina” zaczyna się tam, gdzie kończą się bajki o szczęśliwym życiu. Historia o miłości, która potrafi ocalić, ale czasem zostawia po sobie jedynie zgliszcza.

Narodziny małego Andy’ego przynoszą Nickowi i Noah nie tylko miłość, lecz także lęk, stare rany i narastające napięcia. Noah próbuje odnaleźć siebie na nowo, a Nick coraz bardziej mierzy się z demonami przeszłości. Gdy pojawia się oskarżenie, które burzy ich świat, miłość znów staje się polem walki.​ Zamykają się w sobie, ranią nawzajem i zapominają, że ich największą siłą zawsze było „my”.

Groźniejsi niż przeciwko całemu światu są tylko wtedy, gdy stają przeciw sobie.

Mercedes Ron. Autorka bestsellerowej Trylogii winnych, która sprzedała się w ponad pięciu milionach egzemplarzy na całym świecie, została wydana w dwudzie­stu dwóch krajach i doczekała się wielu ekranizacji Amazon Prime Originals. Urodziła się w Argentynie, a obecnie miesz­ka w Sewilli z mężem i ukocha­nym psem.

Książka „Wasza wina” Mercedes Ron dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada.