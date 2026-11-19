Gwiazdy kina, dużo śniegu i… zbrodnia prawie doskonała.

Zasypany śniegiem Ojców, 1932 rok. ​ W jedynym czynnym pensjonacie „Maciejówka” wigilię Bożego Narodzenia spędza pięcioro nieznajomych. Szósty gość, nikomu nie znany, przypadkowo zostaje znaleziony w niewynajętym numerze. Czy łączyło go coś z piękną nieznajomą, literatem pracującym nad dziełem życia, a może z tajemniczą rodziną?​

Zagadkę spróbują rozwiązać Konstancja Tatarewiczówna, medyk Dionizy Porckolanko oraz wybitny śledczy Ewaryst Grzebinoga, spędzający wspólnie Święta w nieodległej Żubrynówce.​

Elegancka zagadka, odrobina humoru i… rodząca się miłość – oto Pojedyncza gwiazda.

Odkryj też „Potrójny blef” i „Podwójny wstrząs” tej samej autorki i z tym samym gronem wyjątkowych bohaterów!

Książka Karoliny Morawieckiej „Pojedyncza gwiazda” dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada.