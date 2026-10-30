Mroczne sekrety w beskidzkiej głuszy. Ślad zaginionych nastolatek prowadzi do Słonecznej Przystani

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-10-30 14:06

Wyłowione ze stawu ciało dziewczyny w koronkowej sukience oraz nagłe zniknięcie siedemnastoletniej Izy stają się początkiem skomplikowanego śledztwa na Śląsku. Trop zawodzi śledczych do tajemniczego gospodarstwa w Goleszowie – sielskiej oazy, która pod płaszczykiem medytacji i bliskości z naturą ukrywa niebezpieczny, przestępczy proceder. W kryminale Ryszarda Ćwirleja emerytowana policjantka Matylda Kaczmarek oraz dziennikarz śledczy Marcin Engel łączą siły, by odkryć prawdę, zanim zginą kolejne osoby.

Krajobraz z jeziorem o zachodzie słońca. Na wstawce okładka kryminału Ryszarda Ćwirleja. O książce przeczytasz na SE.
Autor: Canva.com

Bohaterowie znani z uwielbianej serii - Marcin Engel, Matylda, Kama i inni znów muszą działać, bo możliwe, że na Śląsku pojawił się kolejny seryjny morderca.

Najpierw na parkingu pod lasem dochodzi do strzelaniny, w której ginie chłopak, a sprawa tylko trochę przypomina gangsterskie porachunki. 

Niedługo potem wędkarze wyciągają z jeziora zwłoki młodej kobiety w koronkowej sukni, a trzech policjantów zostaje uwięzionych w piwnicy poniemieckiego domu, w którym ktoś następnie podkłada ogień.

Na dodatek w Zabrzu znika spokrewniona z Matyldą nastoletnia Iza, więc sprawa zaczyna mieć charakter osobisty. 

Bohaterowie mają mało czasu, by powiązać ze sobą wszystkie wątki i uratować dziewczynę.  I nie będzie to łatwe zadanie.

Ksionżka mo dialogi we ślonskim jynzyku - Książka zawiera dialogi w języku śląskim.

Ryszard Ćwirlej: Z wykształcenia socjolog, z zawodu dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Autor powieści kryminalnych, które od lat podbijają listy bestsellerów. Nagradzany na najważniejszych festiwalach literatury kryminalnej, uwielbiany przez czytelników za swobodne przemieszczanie się między epokami i tworzenie wyjątkowo barwnych postaci, zarówno tych dobrych, jak i złych.

Książka „Słoneczna Przystań” Ryszarda Ćwirleja dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 października

 

 
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