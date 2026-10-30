Mroczne sekrety w beskidzkiej głuszy. Ślad zaginionych nastolatek prowadzi do Słonecznej Przystani

Bohaterowie znani z uwielbianej serii - Marcin Engel, Matylda, Kama i inni znów muszą działać, bo możliwe, że na Śląsku pojawił się kolejny seryjny morderca.

Najpierw na parkingu pod lasem dochodzi do strzelaniny, w której ginie chłopak, a sprawa tylko trochę przypomina gangsterskie porachunki.

Niedługo potem wędkarze wyciągają z jeziora zwłoki młodej kobiety w koronkowej sukni, a trzech policjantów zostaje uwięzionych w piwnicy poniemieckiego domu, w którym ktoś następnie podkłada ogień.

Na dodatek w Zabrzu znika spokrewniona z Matyldą nastoletnia Iza, więc sprawa zaczyna mieć charakter osobisty.

Bohaterowie mają mało czasu, by powiązać ze sobą wszystkie wątki i uratować dziewczynę. I nie będzie to łatwe zadanie.

Ksionżka mo dialogi we ślonskim jynzyku - Książka zawiera dialogi w języku śląskim.

Ryszard Ćwirlej: Z wykształcenia socjolog, z zawodu dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Autor powieści kryminalnych, które od lat podbijają listy bestsellerów. Nagradzany na najważniejszych festiwalach literatury kryminalnej, uwielbiany przez czytelników za swobodne przemieszczanie się między epokami i tworzenie wyjątkowo barwnych postaci, zarówno tych dobrych, jak i złych.

Książka „Słoneczna Przystań” Ryszarda Ćwirleja dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 października