Idealne małżeństwo czy luksusowa fikcja? Kto nie zna takich związków...

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-10-30 13:59

Z zewnątrz małżeństwo Luizy i Marcina wygląda na idealne – sukces zawodowy, luksus i życie w biegu maskują jednak rosnący między nimi dystans. Gdy kolejna próba odbudowania bliskości kończy się fiaskiem, kobieta zabiera męża do starego rodzinnego domu nad Biebrzą, gdzie czas płynie wolniej, a luksus ustępuje miejsca prostej codzienności. W swojej nowej powieści „Zakład o cud” Agnieszka Lis tworzy ciepłą i poruszającą opowieść o zatrzymaniu się w pędzie, konfrontacji z trudną przeszłością oraz wierze w to, że prawdziwe uczucie potrzebuje przede wszystkim czasu i szczerej rozmowy.

Drewniany dom w ośnieżonym lesie. Obok okładka książki Zakład o cud Agnieszki Lis. O nowej powieści przeczytasz na SE.
Autor: Canva.com

Małżeństwo Luizy i Marcina może wydawać się idealne. Świetnie im się powodzi, oboje rozwijają swoje kariery i czerpią z życia w Warszawie tyle, ile się da. Dzieli ich tylko jedno. Święta Bożego Narodzenia.

Luiza je kocha i wierzy, że magia świąt potrafi zbliżać ludzi. Marcin najchętniej przespałby ten czas i za wszelką cenę unika rozmów na ten temat. Dlatego im bliżej Bożego Narodzenia, tym częściej para mija się w codziennym pośpiechu, zamiast naprawdę ze sobą rozmawiać. Kiedy kolejna próba Luizy, by zarazić męża świąteczną radością, kończy się fiaskiem, kobieta postanawia spróbować czegoś zupełnie innego.

W lutym zabiera Marcina do starego rodzinnego domu nad Biebrzą – z dala od luksusu, wygody i dobrze znanego im rytmu życia. Tutaj natura zagląda w okna, czas płynie wolniej, a sklep otwiera się tylko dwa razy w tygodniu. W tej niezwykłej codzienności zaczynają wracać wspomnienia – o biedzie i bogactwie, o tym, co było kiedyś, i o tym, co oboje próbowali zostawić za sobą. Są też spotkania z mieszkańcami, ciekawskie spojrzenia, życzliwe gesty i porzucony cmentarz, który przypomina, że każda historia ma swoje korzenie.

Z dala od domu, do którego przywykli, Luiza i Marcin dostają coś, czego od dawna najbardziej im brakowało: czas, żeby się zatrzymać i naprawdę porozmawiać. Bo niekiedy najważniejsze rzeczy przychodzą wtedy, kiedy przestajemy ich szukać.

Agnieszka Lis. Pisarka. Z wykształcenia pianistka (Akademia Muzyczna w Warszawie) i dziennikarka (Uniwersytet Warszawski). Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska. W roku 2021 otrzymała honorową odznakę MKDNiS Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Charakterystyczną cechą jej powieści jest zróżnicowanie stylu i charakteru – pod względem treści, nastroju, sposobu narracji, a także innych środków technicznych. Koszalinianka. Na studia przyjechała do Warszawy, i tutaj została, a dokładniej pod Warszawą, z dala od hałasu i biegu. Uczy muzyki, gry na fortepianie, czyta i cieszy się życiem. I, oczywiście, pisze.

Książka „Zakład o cud” Agnieszki Lis dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 października

 
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