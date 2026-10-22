Święto literatury w Krakowie! Spotkaj gwiazdy Wydawnictwa Harde na Międzynarodowych Targach Książki

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-10-22 10:23

W dniach 22–25 października 2026 roku EXPO Kraków stanie się centrum literackiego świata. Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie na czytelników czeka wyjątkowa okazja do spotkania z plejadą bestsellerowych pisarzy, wybitnych polityków, dziennikarzy oraz twórców bookmediów.

Osoby przeglądające książki przy stoisku Wydawnictwa Harde na targach. O święcie literatury przeczytasz na SE.
Autor: Małgorzata Armada

Wydawnictwo Harde zaprasza na swoje stoisko (Hala Dunaj, stoisko B2), gdzie będzie można porozmawiać z ulubionymi autorami, poznać kulisy powstawania największych hitów i zdobyć pamiątkową dedykację.

Plejada literackich osobowości w jednym miejscu:

  • Leszek Miller – były premier RP i wybitny polityk, autor tomu „Alfabet Millera” (stworzonego z Jackiem Prusinowskim), ujawniającego kulisy polskiej sceny politycznej.
  • Sławomir Koper – autorytet w dziedzinie literatury historycznej oraz mistrz odkrywania tajemnic z życia znanych postaci i sekretów epoki PRL-u.
  • Ryszard Ćwirlej – król polskiego kryminału policyjnego i twórca kultowego cyklu retro, znany z genialnego humoru oraz świetnego oddania realiów epoki.
  • Krystyna Mirek – uwielbiana autorka bestsellerowych powieści obyczajowych, której twórczość od lat przynosi czytelnikom ciepło i nadzieję.
  • Kamila Kolińska – ikona polskiego BookTuba, niekwestionowana gwiazda bookmediów oraz laureatka nagrody Człowiek Książki 2025.
  • Agnieszka Jeż – ceniona autorka powieści obyczajowych i kryminalnych, znana z wybitnych portretów psychologicznych.
  • Maja Kołodziejczyk – dziennikarka, podróżniczka i wulkan kreatywności, autorka uwielbianej dylogii Young Adult „Czerwony Ptak”.
  • Agnieszka Lis – autorka ponad 30 powieści, uhonorowana prestiżową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, z równą wirtuozerią grająca na fortepianie, co na emocjach czytelników.
  • Karolina Morawiecka – mistrzyni kryminału retro i stylu cosy crime, zachwycająca elegancją, dowcipem oraz kunsztowną zagadką.
  • Marcin Kołodziejczyk – wirtuoz polskiego reportażu, wnikliwy obserwator rzeczywistości i nominowany do nagrody Grand Press autor słynący z błyskotliwej ironii oraz słuchu społecznego.
  • Mariusz Mucha – ceniony dziennikarz „Super Expressu”, historyk oraz wnikliwy badacz codzienności i realiów gastronomii PRL-u.

Więcej informacji znajdziecie na profilu Wydawnictwa Harde

GODZINY OTWARCIA w dniach 22–25 października 2026 r.

  • Czwartek, 22.10 | 10:00–17:00
  • Piątek, 23.10 | 10:00–19:00
  • Sobota, 24.10 | 10:00–19:00
  • Niedziela, 25.10 | 10:00–17:00

LOKALIZACJA: EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, Stoisko Wydawnictwa HARDE : Hala Dunaj, stoisko B2

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z PODZIAŁEM NA DNI I GODZINY

  • Kamila Kolińska – SOBOTA 10:00 – 19:00, HALA KARPATY, STREFA AUTORA, C10 (OBOWIĄZUJĄ VOUCHERY)
  • Maja Kołodziejczyk – SOBOTA 10:00 – 13.00 HALA KARPATY, STREFA AUTORA, C11 (OBOWIĄZUJĄ VOUCHERY)
  • Karolina Morawiecka – SOBOTA 11:00 – 12.00, STOISKO B2
  • Ryszard Ćwirlej – SOBOTA 12:00 – 13:00, STOISKO B2
  • Krystyna Mirek – SOBOTA 13:00 – 14:00, STOISKO B2
  • Agnieszka Jeż – SOBOTA 14:00 – 15:30, STOISKO B2
  • Marcin Kołodziejczyk – SOBOTA 16:00 – 17.00, STOISKO B2
  • Agnieszka Lis – NIEDZIELA 12:00 – 13:00, STOISKO B2
  • Sławomir Koper – NIEDZIELA 13.00 – 14.00, STOISKO B
  • Mariusz Mucha – NIEDZIELA 13.00 – 14.00, STOISKO B2
  • Leszek Miller – NIEDZIELA 15:00 – 17:00, HALA WISŁA, SCENA GŁÓWNA/STREFA AUTORA 2

Targi Książki to unikalna okazja, by dołączyć do największego święta literatury na żywo i zdobyć imienny autograf na swoim egzemplarzu książki! Spotkajmy się na targach!

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