Druga szansa na miłość i własny kąt. „Dom z moich marzeń” Amy Matthews

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-10-09 16:26

W życiu warto dać sobie drugą szansę i otworzyć się na przyszłość. „Dom z moich marzeń” najnowsza powieść nagradzanej autorki Amy Matthews to wielowarstwowa historia o odpuszczaniu traum, odnajdywaniu poczucia bezpieczeństwa oraz uczuciu, które rodzi się w najbardziej nieoczekiwanym momencie.

Biały dom nad jeziorem jesienią. Obok okładka książki Dom z moich marzeń Amy Matthews. O nowej powieści przeczytasz na SE.
Autor: Canva.com „Dom z moich marzeń” Amy Matthews

W życiu warto dać drugą szansę, przeżyć prawdziwą miłość i zaakceptować przeszłość, by otworzyć się na przyszłość.

Zoe Copeland nigdy nie miała prawdziwego domu. Dorastając w rodzinach zastępczych, a dziś samotnie wychowując jedenastoletnią Florence, zmaga się z codziennością w wynajętym pokoju w Pittsburghu. Gdy trafia na ofertę małego domku w stanie Maine, nie może uwierzyć własnym oczom – cena jest w jej zasięgu, ale warunki… cóż, dom tonie w starych meblach, skrzynkach pełnych przypadkowych przedmiotów i porcelanowych kotach ukrytych w każdym kącie.

Flo zakochuje się w tym miejscu od pierwszej chwili, ale Zoe widzi przede wszystkim ogrom pracy i kosztów. Na szczęście z pomocą – nie zawsze chętnie – przychodzi sąsiad Jake, a wspólne sprzątanie szybko zamienia się w coś więcej niż tylko porządkowanie rupieci.

Kiedy Zoe zaczyna odkrywać historię poprzedniej właścicielki domu, Marly, wracają do niej traumy z własnego życia. Czy to możliwe, że zamiast otworzyć się na nowe możliwości, ugrzęźnie w przeszłości?

To ciepła, krzepiąca historia o nowych początkach, odpuszczaniu, odnajdywaniu drogi do domu i niespodziewanej miłości. Jest właśnie taka, jakiej teraz potrzebujesz.

Wielowarstwowa opowieść o odnajdywaniu swojego miejsca, nawet jeśli nie jest ono do końca takie, jak się spodziewaliśmy.

Amy Matthews – nagradzana autorka powieści o ludziach, którzy uczą się kochać i pokonywać własne słabości. Wykładowczyni kreatywnego pisania na Flinders University w Australii, podcasterka i mól książkowy. Jej debiutancka powieść Someone Else’s Bucket List stała się bestsellerem. 

Książk „Dom z moich marzeń” Amy Matthews dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 14 pażdziernika.

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