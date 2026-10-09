Druga szansa na miłość i własny kąt. „Dom z moich marzeń” Amy Matthews

W życiu warto dać drugą szansę, przeżyć prawdziwą miłość i zaakceptować przeszłość, by otworzyć się na przyszłość.

Zoe Copeland nigdy nie miała prawdziwego domu. Dorastając w rodzinach zastępczych, a dziś samotnie wychowując jedenastoletnią Florence, zmaga się z codziennością w wynajętym pokoju w Pittsburghu. Gdy trafia na ofertę małego domku w stanie Maine, nie może uwierzyć własnym oczom – cena jest w jej zasięgu, ale warunki… cóż, dom tonie w starych meblach, skrzynkach pełnych przypadkowych przedmiotów i porcelanowych kotach ukrytych w każdym kącie.

Flo zakochuje się w tym miejscu od pierwszej chwili, ale Zoe widzi przede wszystkim ogrom pracy i kosztów. Na szczęście z pomocą – nie zawsze chętnie – przychodzi sąsiad Jake, a wspólne sprzątanie szybko zamienia się w coś więcej niż tylko porządkowanie rupieci.

Kiedy Zoe zaczyna odkrywać historię poprzedniej właścicielki domu, Marly, wracają do niej traumy z własnego życia. Czy to możliwe, że zamiast otworzyć się na nowe możliwości, ugrzęźnie w przeszłości?

To ciepła, krzepiąca historia o nowych początkach, odpuszczaniu, odnajdywaniu drogi do domu i niespodziewanej miłości. Jest właśnie taka, jakiej teraz potrzebujesz.

Wielowarstwowa opowieść o odnajdywaniu swojego miejsca, nawet jeśli nie jest ono do końca takie, jak się spodziewaliśmy.

Amy Matthews – nagradzana autorka powieści o ludziach, którzy uczą się kochać i pokonywać własne słabości. Wykładowczyni kreatywnego pisania na Flinders University w Australii, podcasterka i mól książkowy. Jej debiutancka powieść Someone Else’s Bucket List stała się bestsellerem.

Książk „Dom z moich marzeń” Amy Matthews dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 14 pażdziernika.