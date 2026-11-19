W dużej agencji reklamowej trwa rywalizacja o awans. Kartą przetargową jest realizacja świątecznej dekoracji jednego z największych centrów handlowych. Daria liczy, że po miesiącach ciężkiej pracy nad tym projektem, to właśnie jej przypadnie nagroda. Spotyka ją jednak wielkie rozczarowanie. Zamiast oczekiwanego wyróżnienia dostaje polecenie wyjazdu do podupadającego domu wypoczynkowego w górach.

Z dala od Warszawy i świątecznego zgiełku dziewczyna chce jak najszybciej wykonać swoją pracę i wrócić do domu. Na miejscu odkrywa jednak, że nie wszystko jest takie, jak się spodziewała.

Czy w zapomnianym pensjonacie może się zdarzyć prawdziwy świąteczny cud?

Krystyna Mirek. Autorka popularnych książek obyczajowych. Tworzy pogodne opowieści, choć nie ucieka od życiowych problemów i prawdy. Czytelniczki kochają ją za pełne optymizmu i dobrych emocji historie, pozwalające im utożsamiać się z bohaterkami.

Jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, gdzie uczyła języka polskiego. Pisanie było jej pasją, a stało się także sposobem na życie. Na swoim koncie ma ponad pięćdziesiąt powieści, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem i zdobywają listy bestsellerów. Mama czwórki dzieci. Mieszka pod Krakowem.

Książka „Cud pod Śnieżną Górą” Krystyny Mirek dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada.