Dokąd naprawdę zmierza cyfrowa rewolucja? Reporterka odsłania mroczne kulisy

Reporterka z Doliny Krzemowej odsłania mroczne kulisy rewolucji AI. Autorka od lat obserwuje z bliska centrum światowych innowacji w San Francisco i Dolinie Krzemowej. W książce przedstawia wielowymiarową analizę reporterską podważające mit bezpiecznego i bezrefleksyjnego postępu.

Książka łączy dziennikarską dociekliwość i erudycję z refleksją filozoficzno-etyczną. Odwołując się do mitu o prometejskim ogniu i puszce Pandory. Magda Gacyk pyta, czy współczesne technologie, na czele z generatywną sztuczną inteligencją i biologią syntetyczną, są wciąż darmowym darem dla ludzkości, czy raczej narzędziem opresji i kontroli w rękach technokratycznego „Krzemowego Panteonu”.

„W tej chwili technologią du jour jest sztuczna inteligencja i wszystkie zmiany z nią związane, ale za rogiem czekają już kolejne technorewolucje. (...) Dlatego w tych czasach bardziej niż kiedykolwiek potrzeba Prometeuszy, z ich buntem przeciwko niesprawiedliwości, heroiczną postawą i oddaniem.”

Magda Gacyk – Dziennikarka, analityczka trendów technologicznych, socjolożka i lingwistka. Od dwóch dekad jako korespondentka polskich mediów, obserwuje Dolinę Krzemową z bliska; nie tylko jako centrum innowacji, ale jako miejsce, w którym rodzą się nowe mity i nowi bogowie. Autorka książek Zabawy w Boga. Ludzie o magnetycznych palcach oraz Ścigając Steve’a Jobsa. Historie Polaków w Dolinie Krzemowej. Poza pisaniem: instruktorka karate, narciarka Kirkwood Master Ski Team w Sierra Nevada, a także pasjonatka windsurfingu, nurkowania i wspinaczki.

Książka „Powrót Prometeusza. Przeciw bogom AI” Magdy Gacyk dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 października