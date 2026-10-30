Dokąd naprawdę zmierza cyfrowa rewolucja? Reporterka odsłania mroczne kulisy

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-10-30 14:10

Obietnica technologicznego raju zderza się z rzeczywistością, w której algorytmy pożerają kolejne obszary ludzkiego życia, a wizjonerzy budują luksusowe podziemne bunkry. W książce „Powrót Prometeusza. Przeciw bogom AI” Magda Gacyk zabiera czytelników za kulisy wyścigu technologicznych gigantów. To otwierająca oczy, bezkompromisowa lektura o etycznych i społecznych zagrożeniach sztucznej inteligencji oraz o cenie, jaką cała nasza cywilizacja płaci za niekontrolowany postęp.

Profil zamyślonej kobiety na tle cyfrowych grafik. Obok miniatura okładki książki Magdy Gacyk. O kulisach AI czytaj w SE.
Autor: Canva.com

Reporterka z Doliny Krzemowej odsłania mroczne kulisy rewolucji AI. Autorka od lat obserwuje z bliska centrum światowych innowacji w San Francisco i Dolinie Krzemowej. W książce przedstawia wielowymiarową analizę reporterską podważające mit bezpiecznego i bezrefleksyjnego postępu.

Książka łączy dziennikarską dociekliwość i erudycję z refleksją filozoficzno-etyczną. Odwołując się do mitu o prometejskim ogniu i puszce Pandory. Magda Gacyk pyta, czy współczesne technologie, na czele z generatywną sztuczną inteligencją i biologią syntetyczną, są wciąż darmowym darem dla ludzkości, czy raczej narzędziem opresji i kontroli w rękach technokratycznego „Krzemowego Panteonu”.

„W tej chwili technologią du jour jest sztuczna inteligencja i wszystkie zmiany z nią związane, ale za rogiem czekają już kolejne technorewolucje. (...) Dlatego w tych czasach bardziej niż kiedykolwiek potrzeba Prometeuszy, z ich buntem przeciwko niesprawiedliwości, heroiczną postawą i oddaniem.”

Magda Gacyk – Dziennikarka, analityczka trendów technologicznych, socjolożka i lingwistka. Od dwóch dekad jako korespondentka polskich mediów, obserwuje Dolinę Krzemową z bliska; nie tylko jako centrum innowacji, ale jako miejsce, w którym rodzą się nowe mity i nowi bogowie. Autorka książek Zabawy w Boga. Ludzie o magnetycznych palcach oraz Ścigając Steve’a Jobsa. Historie Polaków w Dolinie Krzemowej. Poza pisaniem: instruktorka karate, narciarka Kirkwood Master Ski Team w Sierra Nevada, a także pasjonatka windsurfingu, nurkowania i wspinaczki.

Książka „Powrót Prometeusza. Przeciw bogom AI” Magdy Gacyk dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 października

 

 
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