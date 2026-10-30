Największe tragedie i tajemnice PRL-u. Co władze komunistyczne chciały ukryć?

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-10-30 13:53

Tragiczne pożary, katastrofy lotnicze i tajemnicze wybuchy, o których aparat cenzury wolał milczeć, by utrzymać iluzję bezpiecznego państwa. W książce „PRL. Największe katastrofy” Sławomir Koper i Mariusz Mucha odkrywają mroczne kulisy dramatycznych wydarzeń sprzed lat. To wnikliwe spojrzenie na rzeczywisty obraz ludzkich tragedii, zaniedbań i systemowych błędów, które bezmyślnie ukrywano za fasadą oficjalnej propagandy.

Mapa Polski z biało-czerwoną flagą. Obok miniatura okładki książki o katastrofach w PRL. Więcej w serwisie SE.
Autor: Canva.com

Po sukcesie książki PRL od kuchni Sławomir Koper i Mariusz Mucha postanowili przybliżyć czytelnikom największe katastrofy epoki PRL-u. Chodzi o wydarzenia nagłe i tragiczne, o których opowiadano jak Polska długa i szeroka.

W latach 1945–1989 w naszym kraju miało miejsce około stu katastrof, w których zginęło ponad dwa tysiące osób. W oparciu o bogaty materiał źródłowy autorzy opowiadają historie najbardziej poruszających tragedii, między innymi katastrof samolotów Kościuszko i Kopernik, wybuchu warszawskiej Rotundy czy pożaru szczecińskiej Kaskady. Odkrywają i ujawniają nowe fakty, rozprawiając się przy okazji z zafałszowaniami i przemilczeniami, które funkcjonowały przez lata.

Przywołują też historie niezwykłe, jak graniczące z cudem uratowanie górnika w kopalni Mikulczyce-Rokitnica, a także fakty osobliwe, jak chociażby perypetie cór Koryntu podczas epidemii ospy we Wrocławiu.

Sławomir Koper: Najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce. Autor setek artykułów, a także niemal stu książek, sprzedanych łącznie w liczbie przekraczającej milion egzemplarzy! Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Ekspert radiowy i telewizyjny, twórca scenariuszy, konsultant historyczny. Za propagowanie wiedzy historycznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Autor przebojowej kolekcji o czasach PRL-u (Żony i kochanki władzy, Wielcy szpiedzy, Na czterech kółkach, Artyści niesforni), a także zbiorów całkowicie nieznanych faktów z życia bardzo znanych osób (Nobliści skandaliści, Żony bogów, Wybrańcy losu).

Mariusz Mucha: Lublinianin z urodzenia i wyboru. Absolwent historii KUL oraz technikum gastronomicznego. W młodości pracował jako kelner, barman i kucharz. Zafascynowany odkrywaniem codzienności PRL-u. Od 2006 roku dziennikarz „Super Expressu”, współpracował także z „Kurierem Lubelskim”, „Pulsem Biznesu” i „Polityką”. Autor przewodnika Ulicznica Lubelska. Współautor (wraz ze Sławomirem Koprem) książek PRL od kuchni, Katastrofy PRL-u. Prywatnie dumny tata dorosłych synów Aleksandra i Adama, wielbiciel kryminałów w stylu retro, polskiego stand-upu i miłośnik rugby, które towarzyszy mu od początku lat dziewięćdziesiątych.

Książka „PRL. Największe katastrofy” Sławomira Kopra i Mariusza Muchy dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 października

 
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