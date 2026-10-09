Gdy dorosłość przytłacza. „Ronnie nie wierzyła w przyszłość” – finał poruszającej serii Kamili Kolińskiej

Ronnie rozpoczyna naukę w wymarzonej szkole. Szybko jednak zderza się z rzeczywistością. Trenerka jest bardzo wymagająca, podobnie jak nauczyciele. Dziewczyna jest nieustannie zmęczona i nieważne jak bardzo się stara, wciąż nie osiąga takich wyników, jakich oczekuje.

Dodatkowo tęskni za bliskimi, w których życiu również wiele się dzieje. Genevieve i Benjamin rozpoczęli studia. Louis ma pierwszą w życiu dziewczynę. Stan i Tina lada moment powitają na świecie dziecko, a Dominick całą uwagę poświęca sześcioletniej siostrze.

Ronnie nigdy wcześniej nie czuła się tak samotna. Przytłoczona smutkiem, żalem i poczuciem niezrozumienia, podejmuje szereg złych decyzji, z których konsekwencjami będzie musiała się zmierzyć. Teraz oddałaby wiele, by znów być po prostu małą siostrzyczką, która może schować się za plecami starszego brata.

Kamila Kolińska Zocharett: Absolwentka Politechniki Częstochowskiej. Od 2020 roku prowadzi media społecznościowe pod pseudonimem Zocharett. Na swoim kanale YouTube zajmuje się popularyzacją czytelnictwa, m.in. omawia książki oraz prowadzi wywiady z autorami. Zwyciężczyni plebiscytu VIVELO Top Creators 2024 w kategorii Bookmedia, rankingu „Opowiemci” 2025 w kategorii Booktube i plebiscytu lubimyczytać w kategorii Człowiek Książki 2025.

Książka „Ronnie nie wierzyła w przyszłość” Kamili Kolińskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 14 pażdziernika.